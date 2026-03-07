Графики отключений света на 8 марта: когда не будет электроэнергии в Украине в воскресенье

Ситуация в энергосистеме может измениться.

Графики почасовых отключений света для населения Украины будут действовать в воскресенье, 8 марта. Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

По информации "Укрэнерго", причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - напомнили в компании.

Также украинцев призвали экономить электроэнергию, когда есть свет.

График отключения света - Киев

В столице до сих пор действуют индивидуальные графики подачи электроэнергии. Узнать, когда по конкретному адресу будет свет, можно на сайте поставщика.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить. Если зимой недостаток достигал 5-6 ГВт, то сейчас он сокращен примерно до 1 ГВт.

В то же время в ночь на 7 марта Россия осуществила пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики страны, частично оставив без света семь областей Украины.

