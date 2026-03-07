На седьмой день "Тегерана за три дня" в исполнении США и Израиля уже можно четко констатировать, что смена режима в Иране "по венесуэльскому сценарию" не удалась. От слова "совсем". Да, иранский режим несколько утратил управляемость, потерял потенциал к баллистическим ударам, но не "посыпался".

На случай гибели лидеров там есть подход, что все подразделения действуют автономно. Если армия и МВД еще более-менее держатся вместе, пытаясь воевать именно с американцами (хотя и не слишком удачно), то КВИР и аффилированные с ними паравоенные группы вообще потеряли контроль и хаотично обстреливают дронами и ракетами всех соседей. Действуют как настоящие фанатики.

Прилетают не только "по привычке" по арабским монархиям, Ираку или Израилю, но и по Кипру, а также по Турции и даже по Азербайджану (который едва ли не единственный из "вменяемых" соседей Ирана выразил соболезнования после смерти аятоллы). И что же?

Арабские страны, европейцы, турки, азербайджанцы, иракские курды – все они, несмотря на различные заявления, придерживались нейтралитета, вызывая даже ярость Трампа (как, например, Испания или Великобритания) из-за отказа атаковать Иран. Но теперь британский, испанский, французский и итальянский флоты уже идут защищать Кипр, а турки и азербайджанцы вынуждены "готовить ответ" иранцам.

Так что же, иранцы – сами себе враги? Зачем откровенно и настойчиво настраивать всех соседей против себя? И не только соседей – далекая Украина тоже фактически присоединяется к антииранской коалиции.

План у КВИР такой – создать хаос по всему региону (а желательно – по миру), чтобы потери для других стран были слишком высоки, и чтобы они начали давить на Вашингтон, чтобы тот остановился. И так Иран одержит победу, потому что режим устоит. Примерно по такому сценарию все происходило в прошлый раз.

Есть и "план Б", о котором недавно заявил глава иранского МИД – иранцы сами"приглашают" американское "сухопутное вторжение", надеясь на повторение войны с Ираком Саддама в 1980-е, когда слабый тогда еще режим аятоллы объединился именно на фоне внешней угрозы и усилился. Сейчас режим тоже слаб, что доказывают недавние массовые протесты. И им нужен внешний стимул.

Впрочем, несмотря на такие грозные заявления, тому же иранскому МИД, Минобороны и президенту постоянно приходится извиняться или опровергать хаотичные удары КВИРа – как в случае со школой в Азербайджане, по которой непонятно зачем и непонятно какие иранцы ударили дроном. Хотя опровергает, преимущественно, в стиле"это не мы", пытаясь не слишком удачно делать "покерфейс", несмотря на имеющиеся доказательства.

Так или иначе, но все ожидают какой-то военной реакции Турции (которая в НАТО) и Азербайджана, а европейцы уже отправляют свои корабли на защиту обстрелянного Кипра. Но не стоит переоценивать европейскую "решительность". По данным самих же британцев, их боевой корабль доберется до Кипра только в середине марта, потому что "сейчас на ремонте". Если бы так "спешили" пожарные, то всегда приходили бы на пепелище...

Европейцы, как и турки с азербайджанцами, пока говорят, что не будут наносить удары по Ирану, а только будут сбивать все, что оттуда будет лететь. Своего рода "плавучие ПВО".

Потому что "не являются участниками операции" Трампа и не готовы брать на себя часть политической ответственности за эту нежелательную для большинства мира войну (что очень бесит).

И, кстати, о "решимости". Глава НАТО Рютте уже заявил, что воздушные удары по Кипру (по британской базе, а Британия в НАТО) и по Турции не являются основанием для применения 5 статьи устава Альянса. Возможно, теперь КВИР начнет себя проявлять еще более нагло и провокационно, потому что это прямое "приглашение" к продолжению атак.

Это очень хорошая новость и прецедент для Кремля и КНР, которые с интересом наблюдают за процессом американской "СВО" и за реакцией НАТО. Если США "застрянут" в Иране надолго, а НАТО окажется "нерешительным", то в случае атаки на, условно, Балтийские страны или Тайвань, Белому дому просто нечем будет реально подтвердить свои амбиции "мирового полицейского".

И это понимают не только в Москве и Пекине – 52% американцев не поддерживают военную авантюру Трампа. Еще 7% – не могут определиться. Главное же – все категорически против затягивания процесса.

Да, спецоперация "Тегеран за три дня" уже потерпела крах.

И теперь перед США стоит та же дилемма, что была перед Путиным весной 2022-го – либо облизнуться и отойти назад, признав поражение по главным целям, либо "пуститься берега", несмотря на цену такого решения. Трамп выбрал второе.

Президент США обещает, что "все цели специальной операции будут достигнуты", а из Пентагона говорят, что "операция продлится 100 дней, а может до сентября". То есть, американцы не готовы отступить и уйти с пустыми руками. Трамп прямо говорит, что хочет "участвовать в выборах нового верховного лидера Ирана", что возвращает ситуацию к "венесуэльскому сценарию". Это очень напоминает требование Путина о "выборах" в Украине (конечно, с "выбором" пророссийских сил в результате).

Но уже очевидно, что "венесуэльский вариант" не удался, несмотря на то, что американский президент этого не признает. Вместо протестов оппозиция выжидает. Ведь что могут сделать безоружные студенты и интеллигенция против армии КВИР в состоянии войны, которая и раньше не слишком "церемонилась" с протестующими?

Без поддержки "на земле" США никак не получают "достижения целей". Тем более, что реформаторы и консерваторы в ИРИ, на фоне прямой угрозы их жизни, наоборот забыли обо всех спорах. Потому что они, хоть и по-разному видят Исламскую республику, но ее распада однозначно не желают. Это как разные "башни" одного Кремля, но с восточной (более радикальной) спецификой.

И уже видно, что американцы очень хотят "нанять" кого-то внутри Ирана или поблизости на роль "пехоты". На "рынке" – курды и белуджи.

Но альянс с белуджами – это конфликт с Пакистаном, который является одним из ключевых американских покупателей оружия, а с курдами – это конфликт с Турцией. И если курды, хоть и разделены, но имеют хоть какие-то общие более-менее централизованные структуры, то белуджи – это чистые радикалы-партизаны.

Плюс, как пишет западная пресса, ЦРУ уже давно финансирует некоторые курдские группировки, такие как Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), которая якобы уже начала действия против КВИР (по крайней мере, КВИР их территорию активно бомбит по этому поводу, и вообще всех курдов – даже иракских).

То есть, да – курды имеют все шансы стать "американским десантом", потому что Пентагон явно не горит желанием повторять "День D" со штурмом укрепленного побережья собственными силами с кораблей. Но и курды требуют большего, после того как тот же Трамп "бросил" их в Сирии на расстрел туркам и новой сирийской власти.

Однако среди курдов – десятки различных организаций, которые враждуют не только с иранцами, но и между собой – антагонизм между левыми, правыми и центристами там чем-то напоминает борьбу между "белыми" и "красными" в нашей истории. Можем ли мы представить себе общую армию из Петлюры, Колчака и Ленина? Здесь примерно то же самое.

Иранские курды – это более или менее организованный Иракский Курдистан с его стотысячной профессиональной армией Пешмерга (дословно – "те, кто смотрят смерти в лицо").

И даже не преданная американцами сирийская СДС. Американцы сейчас могут опираться на немногочисленные партизанские отряды, которые действуют исключительно в западных горах.

Для Ирана это больше раздражитель, чем угроза режиму, потому что армия у иранцев – на миллионы человек (с Басиджем), а иранские курды могут выставить разве что несколько тысяч бойцов в малонаселенных регионах. Это точно не "День D" во всех смыслах. Но это не значит, что здесь все уже решено. Курды набивают себе цену, требуя независимое государство. Готов ли к этому Трамп – вопрос на повестке дня.

Но и это еще не все варианты. Потому что военное решение – не единственное возможное против КВИР и Ирана. Нужно понимать, что КВИР контролирует нефтяные, денежные и товарные потоки. Их главный "гешефт" идет от контрабанды.

Если их денежные и торговые потоки "обрезать", то контролировать все те иранские местные кланы, которые воюют не за идеологию, а за "живые" деньги, будет крайне сложно. Потому что сейчас – не 1980-е, и для большинства иранцев, как показали протесты, вопрос средств далеко не последний.

Времена исламских студентов-энтузиастов уже прошли. Как когда-то шахский режим был "старым и слабым", так и режим аятоллы сейчас такой же престарелый и не является приемлемым для молодежи.

То есть, КВИР очень зависим от сухопутных путей, на фоне морской блокады. И не только КВИР, что важно уже для нас – "львиная доля" российского "параллельного импорта" также шла через иранские порты, а затем – по суше в Азербайджан, Центральную Азию или в каспийские порты.

А Азербайджан, в ответ на иранские атаки, этот торговый путь между Ираном и РФ заблокировал. В свою очередь, страны Центральной Азии потеряли доступ к морской логистике через Иран и теперь у них остался либо путь через тот же Азербайджан-Армению-Грузию ("путем Трампа"), либо через РФ, либо через КНР (откуда на западные рынки сложно попасть). Везде зависимость от кого-то из "больших" и конфликт со всеми остальными – "хоть в лоб, хоть по лбу", все "больно".

Если так же поступят турки и пакистанцы, то даже КВИР "застонет", которому технологическую войну против США и сейчас трудно вести, на фоне кризиса, а вообще без денег это будет что-то вроде "большого полудикого ИГИЛ". А если бы иранцы сами первыми не атаковали нейтральных азербайджанцев, то этой угрозы просто не было бы, и ИРИ и РФ торговали бы себе свободно и в дальнейшем. Но, на самом деле, не украинцам на эту стратегию КВИР жаловаться.

Да, это все важно и для Украины, потому что Иран до сих пор является значительным поставщиком вооружений и комплектующих в РФ. Как и наоборот – РФ продает иранцам комплектующие к тем же дронам, использует их логистику (в частности, танкеры "теневого флота" у них общие). Однако этим Кремль лишь немного улучшает состояние финансов, которые "поют романсы" все громче.

Впрочем, российские С-300 вроде бы есть на вооружении ИРИ, а "Шахеды/Гераны" российского производства иранцы уже используют, если верить СМИ, по арабским монархиям.

Точнее – "использовали", потому что в случае разрыва логистики из-за глупой атаки на Азербайджан эти поставки сейчас под вопросом. И КВИР это сам на себя навлек...

Итак, КВИР бомбит все вокруг, пытаясь создать хаос, который заставит американцев отступить. Или вступить в "ближний бой", где иранцы считают себя "королями ринга" еще с 1980-х. Но на самом деле все далеко не так просто, ведь рандомные неизбирательные атаки по всем соседям только объединяют мир против КВИР и Ирана в целом. И эта война теперь идет не только на военных фронтах, но и на торговых – как в море, так и на суше. И Украина, с ее дронами-перехватчиками, может достаточно заметно изменить эти балансы – в пользу себя и своих партнеров.

Но что касается "целей СВО" Трампа... Иранские власти дезорганизованы, в панике, реагируют "на движение" инстинктивно и бьют во все, что видят. Хотя сам режим еще не пал и может так и не пасть, как когда-то режим Хусейна после "Бури в пустыне". Режим "деградировал" до уровня обычных террористических группировок, а не национальной армии. Где доминируют политические, религиозные и военные "вожди", а не президент или центральная власть. В этом есть как преимущества для США, так и уязвимости. Ведь с партизанами американцам традиционно справиться труднее всего. Сами иранцы создают себе мощные проблемы, но без наземной операции такая ситуация может затянуться, к сожалению, очень надолго.