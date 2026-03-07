Блогер-сплетник Беспалов впервые дал о себе знать после таинственного исчезновения

Ходили слухи, что инфлюенсера арестовали или мобилизовали.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов, который несколько недель назад неожиданно исчез из публичного пространства, записал голосовое сообщение, пролив свет на сложившуюся ситуации. Ходили слухи, что инфлюенсера или арестовали, или мобилизовали.

"Даже не знаю, с чего начать. Никогда не думал, что за одни сутки может так кардинально измениться жизнь, и всё, что для тебя было комфортным, всё, что делало тебя счастливым, приносило улыбку и хорошие эмоции, теряет любой смысл. И ты попадаешь туда, где базовые вещи для жизни человека - уже большая радость", - отметил блогер.

При этом он опроверг слухи о том, что находится в СИЗО, под следствием или за границей:

"Пожалуйста, не ведитесь на такой бред. Я не нахожусь под следствием и не выезжал из Украины. Я нахожусь в Украине".

По словам Беспалова, на данный момент у него "ограниченный доступ к внешнему миру".

"Мы обязательно вернемся к сплетням. Но нужно немножечко нужно подождать, потому что не от меня зависит… Есть определенные обстоятельства, условия. И я обязательно расскажу все, что смогу. Прошу дождаться", - добавил блогер.

Кроме того, в обращении Беспалов заявил, что есть "конкретный человек", который стоит за его "исчезновением", а также поделился, что постоянно болеет все это время.

Напомним, ранее сообщалось, что блогер Богдан Беспалов перестал выходить на связь 24 января.

