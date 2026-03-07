Удар ракетой 'Изделие 30' по Харькову: в ВСУ раскрыли коварную цель российских оккупантов

Российские оккупанты использовали Харьков как полигон для испытаний своего нового вооружения.

Россияне использовали ракету "Изделие 30" для удара по Харькову, чтобы протестировать ее работу, заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук. По его словам, враг использует такую ракету не впервые и делает это для того, чтобы протестировать ее работу с целью увеличения диапазона поражения.

Россияне сначала бьют на недалекие расстояния, чтобы отследить, как работает ракета, как обходит украинские средства ПВО. "И самым циничным является то, что они просто бьют по гражданскому населению, чтобы психологически давить, убивать", - подчеркнул Ткачук в эфире телемарафона.

Также он добавил, что у врага наблюдается нехватка ракет, поэтому уменьшается количество использования баллистических ракет по Украине. И при этом напомнил, что в январе россияне использовали вооружение, которое в том же месяце сошло с конвейеров.

Военный отмечает, что аналогичная ситуация с использованием врагом противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", что свидетельствует о нехватке ракет других типов. При этом добавил, что у врага все еще много вооружения, но работа Сил обороны Украины по территории РФ прореживает их запасы.

Удар по Харькову - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Харьковская областная прокуратура отметила, что из-под завалов 5-этажного дома спасателями деблокированы тела 11 погибших людей, среди них дети.

Офис Генпрокурора сообщил, что россияне в ночь на 7 марта ударили по 5-этажному жилому дому в Харькове ракетой "Изделие 30".

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что было зафиксировано прямое попадание вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом. Сказал, что, учитывая масштабы разрушений, она имела очень мощный заряд.

