Если вы хотите получить как можно больше плодов абрикоса летом, следует уделять ему больше внимания в начале весны.

Мартовские ночи таят в себе коварную угрозу для плодовых садов. Их безветренные ночи создают предпосылки для губительного явления: земля, накопившая за день солнечное тепло, быстро теряет его после заката, а приземный слой воздуха охлаждается до минусовых отметок. При этом под особой угрозой оказываются раннецветущие косточковые культуры – прежде всего абрикос.

Разберемся, сколько градусов мороза выдерживает абрикос при цветении и как его защитить весной.

Как защитить абрикосы от весенних заморозков – общая подготовка

В фазе бутонизации и завязи цветки и молодые плоды абрикоса получают необратимые повреждения уже при температуре от −1 до −3°C. Это означает, что любое промедление может оказаться фатальной ошибкой.

Какой мороз выдерживает цвет абрикоса весной

Ключ к успешной защите – своевременность. Так что прежде всего следует определить, при какой температуре замерзают почки абрикоса.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на простое правило: если около семи часов вечера температура опускается ниже +2,5 °C, а синоптики обещают ясную и тихую ночь, наступление заморозка практически гарантировано. В этот момент необходимо немедленно приступать к укрытию растений.

Как выбрать укрывной материал

Не менее важно грамотно подобранное укрывное полотно – и лучшим вариантом в данном случае служит укрывной флизелин. Он пропускает свет и влагу, задерживает тепло, поднимающееся от почвы, и при этом позволяет растению "дышать". Применение такого материала обеспечивает температурную прибавку в 4–5 °C – что нередко определяет судьбу всего урожая.

В качестве временной меры допустима и мешковина: она обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, однако из-за недостаточной вентиляции ее следует снимать сразу после восхода солнца.

Категорически запрещается натягивать непосредственно на листья и цветки полиэтиленовую пленку. Под ней конденсируется влага, которая при замерзании повреждает нежные ткани растения, а герметичность укрытия нарушает газообмен и может привести к гибели побегов.

Как защитить абрикос от весенних заморозков – технология "шатра"

Наконец, разобравшись, какую низкую температуру выдерживает абрикос и выбрав подходящий материал для покрытия, пора приступать к спасению нашего растения.

Укрывать абрикос следует за один-два часа до захода солнца, пока почва еще не начала активно отдавать тепло. При этом полотно не должно касаться цветков и побегов: для этого желательно установить опорные столбики, формирующие подобие шатра.

Края укрытия необходимо тщательно прижать к земле кирпичами, камнями или слоем грунта – именно благодаря этому под пологом формируется свой благоприятный микроклимат.

Утром, с первыми лучами солнца, укрытие снимают, чтобы не перегреть дерево и обезопасить ствол от появления плесени.

Дополнительные меры при сильных морозах

Когда прогноз сулит холода до −4°C, люди, знающие, при какой температуре замерзают цветы абрикоса, часто впадают в отчаяние. И хотя в таком случае одного укрытия и впрямь может оказаться недостаточно, это не значит, что все потеряно.

Для защиты от заморозков под покрытие можно поместить садовые свечи – на огнеупорной подставке, безопасном расстоянии от ствола и с обязательным вентиляционным зазором. Они способны поднять температуру под кроной еще на 1-2°C.

Но если абрикос подмерз, что делать точно не стоит – так это бездумно "укутывать" его полиэтиленом вместе со свечами. В сочетании с открытым огнем это может создать угрозу отравления угарным газом или даже пожара.

Полезным дополнением также будет предварительный полив растения в послеполуденные часы: влажная почва даст корням больше тепла и будет медленнее остывать. При этом тот же эффект можно получить и при помощи темных емкостей с водой, расставленных под кроной: за день они нагреются, а ночью юудут постепенно отдают накопленное тепло.

