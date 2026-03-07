Галкин показал себя в юности и вызвал фурор в сети: редкие фото

Российский юморист Максим Галкин поделился с подписчиками новыми фото из личного архива. На этот раз шоумен показал, как выглядел в юности.

В своем Instagram Галкин опубликовал три снимка, один из которых, суда по всему, был сделан недавно, а два других - много лет назад.

"Чувство стиля всегда было со мной", - подписал юморист фото.

Реакцию поклонников долго ждать не пришлось. Пользователи на скупились на комплименты и на шутки: 

"Барин", "Чувство стиля согласно", "Когда чувство стиля Максима Галкина в очередной раз лишило чувств его подписчиков", "Чувство юмора тоже", "Макс, вы прямо, как вино! Чем старше, тем дороже", "Я уже начала бить тревогу. Больше так не делайте с нами! 4 дня без вас тут были пыткой!", "Он носил сандали на носки еще до того, как это стало мейнстримом", "Главное, чтобы чувство скромности не проснулось".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Максим Галкин удивил сеть новыми фото с 76-летней Пугачевой.

