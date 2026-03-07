'Дела у них идут не очень хорошо': Трамп заявил о полном уничтожении иранского флота

Также Трамп заяви, что США вывели из строя военно-воздушные силы Ирана.

За три дня операции "Эпическая ярость" США полностью уничтожили иранский флот, затопив 42 корабля Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время саммита Shield of the Americas.

"Это было потрясающе - за три дня мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них очень большие. С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь", - сказал он.

По словам Трампа, за три дня операции была ликвидирована значительная часть морского и воздушного потенциала Ирана. Он добавил, что также в результате атак в Иране полностью исчезли телекоммуникации.

"Это был конец флота, мы уничтожили их воздушные силы, мы вывели из строя их связь... Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - подчеркнул президент США.

США направили третий атомный авианосец к берегам Ирана

Ранее в Fox News сообщили, что США развертывают третью авианосную ударную группу у берегов Ирана. Атомный авианосец USS George H.W. Bush уже готовится к переходу через Атлантику.

Телеканал сообщает, что авианосец успешно завершил подготовку во время учений у мыса Хаттерас (Северная Каролина) и корабль направляется к восточной части Средиземного моря. Сам USS Gerald Ford уже прошел Суэцкий канал и сейчас базируется в водах Красного моря.

