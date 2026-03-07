Стоят каждой копейки: эксперты назвали 5 лучших кроссоверов 2026 года

Эксперты рассказали, почему на эти кроссоверы стоит обратить внимание.

Покупка нового автомобиля имеет определенные риски. Иногда покупатели получают не то, на что рассчитывали. Тем не менее, в продаже есть и немало отличных автомобилей.

Автомобильные эксперты в комментарии для GoBankingRates назвали 5 новых кроссоверов, которые стоят своих денег. По их словам, это одни из лучших моделей в своих сегментах.

5 лучших кроссоверов 2026 года

Audi Q6 E-tron

Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Гиранда заявил, что Audi Q6 E-tron предлагает идеальный баланс комфорта и маневренности. Он подчеркнул, что этот электрокроссовер обязательно понравится водителям, которые хотят перейти на электромобили, не жертвуя при этом ощущением премиальности.

Hyundai Palisade Hybrid

Джиранда назвал Hyundai Palisade Hybrid одним из лучших трехрядных гибридных кроссоверов с точки зрения соотношения цены и качества. По его словам, эта модель идеально подходит для семей, которым требуется дополнительное пространство.

Toyota RAV4

Автомобильный специалист из Wheels Away Люк Освальд считает, что высокие результаты Toyota RAV4 в независимых краш-тестах и высокая надежность помогают сохранить доверие покупателей к этому кроссоверу. Он отметил, что эта модель медленно дешевеет, благодаря чему автомобиль можно выгодно продать на вторичном рынке.

Honda CR-V

Гиранда рассказал, что Honda CR-V известен низким расходом топлива и комфортной подвеской. Также он добавил, что у этого кроссовера очень практичный интерьер.

Subaru Forester

Освальд порекомендовал обратить внимание на Subaru Forester. Он отметил, что этот кроссовер очень надежный и безопасный.

Лучший роскошный электромобиль в мире

Ранее эксперты Autocar назвали лучший роскошный электромобиль в мире. Они отметили, что этот автомобиль не отличается изящной эстетикой, но его огромные габариты однозначно привлекают внимание.

Лучшим роскошным электромобилем в мире признали BMW i7. Эксперты отметили, что у этой модели мощная силовая установка и превосходная управляемость.

