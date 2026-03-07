4 совета свахи для успешных свиданий вызвали жарки споры в сети

Сваха считает, что любовь "можно и нужно культивировать целенаправленно, как хорошую привычку".

Сваха Ализа Бен Шалом, занимающаяся подбором пар более пятнадцати лет, дала советы для успешных свиданий, которые вызвали жаркие дебаты в сети, пишет YourTango.

Отмечается, что разработанный ею подход за годы работы многие считают противоречивым.

"Как сваха и тренер по свиданиям, я могу с уверенностью сказать, что для настоящей любви требуется гораздо больше, чем то, что вы видите в первый момент. Ее можно и нужно культивировать целенаправленно, как хорошую привычку", - заявила сваха.

И вот какие ее советы вызвали особенно ожесточенные споры:

Встречайтесь, пока не возненавидите. Как объяснила сваха, необходимо продолжать встречаться до тех пор, пока не будет 100%-й уверенность, что это точно не ваш человек.

"Все спрашивают меня: "Но как я узнаю?" "Ну, если ты уверен, значит, уверен. Если ты не знаешь, значит, ты не уверен - и тебе следует продолжать встречаться".

Свидания без вмешательства. Подход Шалом к ​​свиданиям без вмешательства заключается в откладывании близости. По ее словам, важно избегать любой физической близости на первых пяти свиданиях:

"Я видела, как физическая химия заставляла слишком многих игнорировать тревожные сигналы или даже элементарную несовместимость, потому что их тела уже были готовы к действию".

Намеренная близость. Это еще один способ проявить близость без прикосновений, по сути, сосредоточив внимание на собеседнике: устанавливая зрительный контакт и используя активное слушание. Совет сводится к тому, чтобы отложить телефон.

"На свидании вам нельзя смотреть в него ни разу. Вместо этого смотрите собеседнику в глаза, обращайтесь к нему или к ней по имени, задавайте вопросы, слушайте ответы и поддерживайте связь. Меня часто удивляет, как много людей не до конца понимают ценность внимания", - отметила сваха.

Разделение счета разрушает связь. Исследования показали, что 82% мужчин и 72% женщин считают, что мужчина должен платить за первое свидание. Однако после первого свидания счет становится общим, и Шалом с этим согласна:

"Это не должно быть связано с властью или полом; один и тот же человек не должен платить каждый раз. Но этот жест - выражение открытости и оптимизма, и он может в значительной степени вознаградить уязвимость, проявляющуюся в простом присутствии".

