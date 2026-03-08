Покупаете овощи и потом выбрасываете их? 11 черт личности тех, у кого вечно портятся продукты

Этот бесконечный цикл покупки и утилизации продуктов – не просто плохая привычка, а отражение вашего внутреннего мира.

У всех нас бывают только благие намерения, когда мы совершаем еженедельную поездку в продуктовый магазин, чтобы запастись продуктами и товарами, которые нам необходимы. Некоторые составляют список прямо перед входом, чтобы не купить лишнего, в то время как другие затариваются шпинатом, ягодами, болгарским перцем и, возможно, даже чем-то амбициозно полезным, вроде баклажанов или цукини.

Обычно у людей есть план того, как они собираются включить купленные продукты в свои завтраки, обеды и ужины. Тем не менее, как только они приходят домой и раскладывают все это по местам, вмешивается жизнь, и в конечном итоге все эти здоровые продукты портятся раньше, чем до них доходит очередь, пишет Your Tango.

Несмотря на понимание того, что это происходит почти при каждой покупке, каждый раз, возвращаясь в магазин, они все равно покупают те же самые продукты. Учитывая, что, по оценкам, каждое седьмое домохозяйство сталкивается с нехваткой продовольствия или изо всех сил пытается получить доступ к доступным и питательным блюдам, выбрасывать еду всегда неприятно.

Тем не менее, люди, которые попадают в этот цикл неделю за неделей, как правило, обладают определенными чертами личности. То, как мы покупаем еду, говорит о том, как мы видим себя и кем надеемся быть, больше, чем нам хотелось бы признавать.

Люди, которые каждую неделю покупают свежие овощи и фрукты только для того, чтобы они испортились прежде, чем их съедят, почти всегда обладают этими 11 характерными чертами личности.

Они глубоко оптимистичны

Каждая поездка в продуктовый магазин может казаться этим людям новым началом. Они искренне верят, что именно на этой неделе они станут тем человеком, который действительно нарежет купленный огурец, чтобы перекусить им, а не будет наблюдать, как тот портится. Они заходят в магазин, думая о возможностях блюд, которые они собираются приготовить и съесть на этой неделе.

"Люди с оптимистичным взглядом на мир лучше подготовлены к жизненным трудностям, так как они склонны рассматривать неудачи как временные и решаемые, а не как катастрофические", – отметила психолог Джессика Кёлер, доктор философии.

Именно оптимизм заставляет их верить, что в этот раз все будет иначе. Они также искренне доверяют себе в будущем. Они полагают, что в будущем у них будет достаточно мотивации, чтобы помыть виноград для перекуса и добавить немного шпината в омлет, чтобы правильно начать свой день. В моменте это не кажется чем-то нереалистичным. Напротив, это внушает надежду.

Они стремятся быть здоровее

Каждый поход в магазин воспринимается как возможность привести свои привычки в соответствие с тем человеком, которым они на самом деле хотят быть. Они не просто хватают салат из-за большой любви к нему. По данным Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), около половины американцев (49%) заявляют, что они чрезвычайно или очень уверены в том, что знают, какие продукты полезны для них.

Они берут продукты, которые пойдут им на пользу, потому что это олицетворяет тот факт, что они пытаются заботиться о своем теле. В этот момент они предпочитают быть чуть более осознанными, а не импульсивными, покупая что-то вредное. Это те люди, которые замечают, когда они заказывали слишком много UberEats за неделю или когда они не сделали ни одного упражнения после работы и слишком долго вели малоподвижный образ жизни.

Они пытаются призывать себя к ответу, что делает ситуацию еще хуже, когда купленная ими еда портится до того, как они успевают применить эти привычки на практике. Желание быть здоровее и способность поддерживать себя в этом – две разные вещи. Жизнь может стать ошеломляющей, и не успеют они оглянуться, как уже выбрасывают неиспользованные фрукты и овощи.

У них всегда слишком плотный график

Несмотря на то, что их календарь выглядит напряженным неделю за неделей, в их голове все кажется выполнимым. По крайней мере, когда они покупают продукты. Они представляют себе все то продуктивное время, которое проведут на кухне, и все те полезные ужины, которые приготовят из овощей, попадающих в их корзину. Но в их днях редко бывает свободное место.

"Хроническая занятость может привести к тому, что вы составите график таким образом, что в нем не останется места для вас самих. Проблема в том, что чем дольше человек продолжает находиться в этом состоянии автопилота, тем сильнее увеличиваются его страдания, потому что у человека в постоянном движении мало времени, чтобы подумать о реальной боли и задаться вопросом: почему я на самом деле так занят", – объяснила психоаналитик Кристен Бисли, доктор философии.

Есть работа, а затем дела, которые, возможно, придется уладить после работы, прежде чем вернуться домой и заняться другими обязанностями, которые мешают по-настоящему готовить. Приготовление свежих продуктов становится невозможным. В итоге это кажется еще одним пунктом в и без того длинном списке дел. Когда вы и так на пределе возможностей, испорченная еда в холодильнике – лишь еще одно последствие этого.

Они эмоционально идеалистичны

Когда эти люди покупают продукты, они представляют, как наконец-то обретают контроль над своей жизнью. Они видят, как моют фрукты и нарезают их для перекуса или наконец-то готовят пасту из цукини на ужин по рецепту, который месяцами висел у них в Pinterest. Это тип людей, которые склонны привязывать эмоции к своим обычным делам.

Сертифицированный терапевт Готтмана Ким Лэмпсон, доктор философии, пояснила, что когда ожидания слишком высоки или нереалистичны, часто возникает большой разрыв между ожиданиями и реальностью. Проблема оказывается в том, что идея в их голове не совсем совпадает с реальной жизнью.

Они не принимают во внимание, сколько энергии у них может остаться на самом деле после стрессового дня, и отсутствие мотивации даже для того, чтобы открыть холодильник, не говоря уже о том, чтобы готовить из этих продуктов. Вместо вдохновения они теперь чувствуют чрезмерную стимуляцию.

Они страдают от усталости от принятия решений

Они могут начать поход в магазин с благими намерениями, но к тому времени, когда они доходят до отдела овощей и фруктов, их мозг начинает изрядно уставать. Они провели большую часть дня, вынужденные постоянно делать выбор – будь то на работе или в личной жизни. Каждое решение подтачивает их ментальную способность принимать новые.

Покупка свежих фруктов и овощей кажется разумным выбором, но именно на этапе реализации эти люди обычно начинают колебаться. Внезапно они начинают полагаться на блюда, которые более удобны в приготовлении, вместо того чтобы использовать купленные продукты. В конечном итоге цикл продолжается неделя за неделей, как бы они ни пытались побороть эту привычку.

Они неспособны начать и сохранять мотивацию

Эти люди могут накупить целую кучу свежих продуктов, воображая неделю сбалансированного питания. Но само воплощение этого плана в жизнь кажется целым путешествием. Дело не в том, что они не хотят хорошо питаться или использовать свои ингредиенты; просто им нужна мотивация, чтобы начать.

Пока она не появится, овощи просто лежат в холодильнике, пока не придет время их выбрасывать, потому что они испортились. Все это чрезмерное обдумывание в итоге мешает делу. Они хотят, чтобы все было идеально еще до того, как они начнут, и из-за этого начало процесса кажется целым проектом, а не простой задачей.

Они легкие перфекционисты

Они хотят, чтобы их еда выглядела и была на вкус определенным образом, что часто начинается с покупки свежих и высококачественных продуктов. Даже при наличии самых лучших намерений, страх приготовить что-то неправильно или вероятность того, что блюдо получится не самым лучшим, влияет на то, используют ли они купленные продукты на самом деле.

Им очень важно, чтобы все было идеально, даже когда это почти всегда невозможно. Эта черта непреднамеренно способствует тому, что еда портится раньше, чем у них появляется шанс её использовать.

Они склонны к импульсивным покупкам

Независимо от того, какая мотивация у них при входе в магазин, эти люди обычно подходят к процессу, смешивая планирование с долей спонтанности. По оценкам, 84% всех покупателей хотя бы раз совершали импульсивную покупку, будь то продукты или что-то более сложное, например ювелирное украшение. Те же, кто не может использовать свои продукты до того, как они испортятся, могут иметь список в руках, но каким-то образом уходят с несколькими лишними позициями, которых в списке не было.

Например, с новыми овощами, которые они никогда раньше не пробовали, но убедили себя, что им нужно их купить. Они воображают блюда, которые могли бы приготовить из всего этого, и азарт от покупки иногда перевешивает их реальные намерения приготовить продукты до того, как они испортятся.

Они слегка забывчивы

Они могут купить свежие продукты и чувствовать воодушевление по поводу их приготовления позже, но где-то между разгрузкой пакетов в холодильник и течением своей недели они забывают, что эти продукты там вообще есть. Не то чтобы они старались быть небрежными. Просто их мозг обычно жонглирует таким количеством вещей одновременно.

О продуктах забывают не специально; они просто выпадают из поля зрения. Они могут даже открыть холодильник, взглянуть на них и сделать мысленную заметку приготовить это позже. Но потом они снова забывают, и теперь продукты отправляются прямиком в мусорное ведро.

Они обладают самосознанием

Несмотря на то, как часто это может случаться – когда они стоят, согнувшись над мусорным баком и вычищая плесень из контейнера с овощами, которые клялись использовать – это все равно то, над чем они могут посмеяться. Они знают, что часто покупают больше, чем могут реально съесть. Они не пытаются отрицать это или притворяться, что этого не было. Они могут признать в себе эту закономерность без осуждения.

Исследование 2023 года показало, что самосознание помогает предотвратить чувство стресса от жизни и избежать депрессии или чрезмерной тревожности. Эти люди понимают, что в их действиях нет какого-то врожденного изъяна. Даже если результаты не идеальны, они пытаются внести коррективы, чтобы им больше не приходилось постоянно выбрасывать продукты.

Они финансово надеются на лучшее

Эти люди верят, что покупка свежих продуктов – это умный и ответственный выбор. Даже когда они знают, что часть из них в итоге испортится. Они видят в этом инвестицию в свое здоровье и цели, которые у них могут быть. Они надеются, что покупка большего количества продуктов вместо готовых обедов или заказа еды на дом означает, что в долгосрочной перспективе они сэкономят деньги.

Даже когда эти продукты в итоге портятся, сам акт покупки все равно кажется маленьким шагом в правильном направлении к лучшим финансовым привычкам. Конечно, всегда есть место для совершенствования, но их мысли все равно движутся в верном русле.

