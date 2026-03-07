Эти 5 мест в Греции хотя бы раз в жизни должен посетить каждый

Хдесь вы найдете невероятной красоты виды, тишину и умиротворение.

Белоснежные городки, прижавшиеся к крутым прибрежным скалам, ярко-голубые купола церквей на фоне кроваво-оранжевых закатов Эгейского моря и всевозможные пляжи, как с открыток, окруженные бирюзовым морем. Италия, Испания и Франция, возможно, имеют свое очарование, но что касается средиземноморских курортов, ни одна страна не может сравниться с Грецией, состоящей из 227 островов.

Издание Travel off path назвало пять невероятных мест в Греции, которые каждый должен посетить хотя бы раз в жизни.

Монемвасия

В Хорватии есть всемирно известный Дубровник, но Греция может похвастаться, пожалуй, более красивой, более мистической и гораздо менее переполненной Монемвасией, окруженной стенами жемчужиной, которую еще не испортил массовый туризм.

Видео дня

Расположенная на огромном скалистом острове, соединенном с материком узкой дамбой, она является одним из старейших непрерывно заселенных укрепленных поселений в Европе, с мощеными улочками, вековыми каменными домами и маленькими площадями, на которых стоят высеченные в скалах церкви.

Большая часть того, что вы видите, относится к византийской эпохе, и, в отличие от многих прибрежных городов Греции, он избежал самых страшных европейских войн и османского завоевания.

Попасть сюда можно только через узкий перешеек, что делало нападение на него настоящим кошмаром – неудивительно, что он остался практически нетронутым – и даже сейчас дорога не доходит до Старого города, поэтому здесь практически нет автомобилей. Поэтому, если вы на машине, то придется либо припарковаться на материке и пройти пешком, либо оставить машину на обочине дороги прямо за стенами.

В отличие от таких мест, как Санторини или Миконос, Монемвасия – это не ночные вечеринки и пляжные рейвы: здесь нужно замедлить темп, прогуляться по крепостным стенам, посетить все таверны на набережной и насладиться заходом солнца с обзорных площадок Верхнего города.

Гидра

Нет более спокойного, старомодного и сказочного греческого острова, чем прекрасная Гидра. Этот остров, до которого легко добраться на пароме из Пирея, главного порта Афин, славится полным запретом на любые колесные транспортные средства. Единственные три способа передвижения по Гидре - пешком, на водном такси или на ослике.

Разрешены только необходимые транспортные средства, такие как машины экстренных служб, мусоровозы и несколько грузовых тележек, и даже они - по строгим лицензиям и в ограниченном количестве.

Главный населенный пункт, также называемый Гидра, - классический греческий островной городок: белоснежные дома, расположенные амфитеатром вокруг живописной гавани, богато украшенные колокольни и патио, укрытые бугенвиллией, по бокам которых расположены семейные таверны.

Длина Гидры составляет примерно 12 миль, а ширина в самом широком месте - всего несколько километров. До большинства пляжей легко дойти пешком из города, например, до Камини, небольшой галечной бухты у одноименной деревни - 20 минут ходьбы, а до более удаленного Влихоса с тавернами можно дойти за 30–40 минут или доехать на морском такси.

Янина

Расположенный на берегу чистейшего озера Памвотис, Янина - исторический город, в котором смешались византийские корни и османский колорит. Здесь вы увидите причудливые таунхаусы с классическими деревянными балконами сарайли, мощеные булыжником набережные озера и площади, где по-прежнему в основном седые старики лихорадочно перебирают четки, проводя время в ожидании вечера.

Османская крепость и базары в турецком стиле – это круто, но, если у вас мало времени и вы не собираетесь останавливаться на ночь в Янине, садитесь на ближайший катер до острова Памвотис, расположенного прямо посреди озера.

Его длина составляет около 700 метров, и его можно полностью осмотреть менее чем за час. На острове находится множество исторических монастырей, традиционных домов, принадлежащих нескольким местным семьям, и ремесленных лавок.

Янина – довольно спокойный город, но остров Памвотис обладает особой магией. Он похож на город в городе, и самое приятное, что переправа на лодке занимает всего 15 минут.

Кастеллоризо

На острове насчитывается лишь 594 постоянных жителя. Он расположен в 78 милях к востоку от Родоса, ближайшего обитаемого греческого острова, и отделенный от турецкого побережья всего 1,2 милями воды. Единственный способ добраться туда – полететь из Родоса или на пароме. Если же вы находитесь в Каше, турецком городке на противоположном берегу пролива от Кастеллоризо, то переправа на лодке займет всего 10–20 минут.

Несмотря на геополитику, Кастеллоризо не смог полностью избавиться от своего турецкого наследия: над гаванью возвышается ярко-красный минарет, возвышающийся над группой неоклассических домов пастельных тонов.

Расположенный на вершине отвесного холма, замок рыцарей Святого Иоанна был построен для отражения иностранных вторжений из Малой Азии, а в двух шагах от самого острова находится Ро - скалистый остров, связанный с Лелой Карагианни, известной как греческая Жанна д'Арк.

Афон

Если вы когда-нибудь смотрели на карту материковой Греции, то, возможно, заметили три узких полуострова, выступающих в Эгейское море, почти как пальцы. Это три пальца Халкидики, излюбленное место отдыха жителей Салоник благодаря золотистым пляжам, спокойным прибрежным городкам и монашеским общинам.

Первые два полуострова полностью находятся под юрисдикцией Греции, но третий, в центре которого находится гора Афон, технически является независимой республикой в составе Греции. Это буквально православный Ватикан.

Все в восторге от Метеоры и ее монастырей, висящих на скалах, но на Афоне находятся еще более впечатляющие монастыри, в которых проживают сотни монахов. Некоторые из них были построены более тысячи лет назад, и благодаря своему расположению на скалах у побережья они выглядят особенно захватывающе.

Если вы хотите пометить Афон, то вы должны знать, что для этого необходима "виза" - Diamonitirion, но ее могут получить только мужчины. Женщинам строго запрещено ступать на полуостров. Это правило восходит к византийским временам и было призвано сохранить монашеское целомудрие и духовную сосредоточенность. Сегодня оно закреплено в греческом законодательстве и защищено конституцией как религиозное исключение.

Ближе всего женщины могут подойти к Оурануполи, последнему городу на материке, или отправиться на лодочную экскурсию, чтобы посмотреть на древние монастыри с воды.

Ранее УНИАН.Туризм назвал 5 островов Средиземноморья, которые стоит посетить этим летом.

Вас также могут заинтересовать новости: