'Это стресс': звезда 'Тихой Навы' сделал неожиданное признание, прикрыв глаза

Актер рассказал, что сняться в сериале ему посоветовала жена.

Известный украинский актер Александр Рудинский, снявшийся в сериале "Тихая Нава", признался, что не любит смотреть откровенные сцены в кино со своим участием.

"В целом, я не думаю, что каждому актеру это приятно, особенно женатым. Но это часть профессии. Ты можешь чистить зубы, или сниматься в подобных сценах. Это неотъемлемая часть нашей жизни… Сам смотрю такие сцены вот так, - отметил актер в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", прикрыв глаза рукой. - У меня замечательная партнерша по сериалу… но это немного стресс".

Как известно, в сериале Рудинский появился на экране полностью обнаженным. На вопрос, как супруга это восприняла, актер сказал:

"Ну, это жена сказала сниматься в этом сериале. Это ее совет был".

"Тихая Нава" - что известно об украинском сериале

"Тихая Нава" украинский драматический сериал, который сочетает элементы детектива, психологической драмы и семейной истории. Сюжет разворачивается вокруг небольшого городка, где внешнее спокойствие скрывает множество тайн, конфликтов и старых обид.

Александр Рудинский в сериале сыграл главного героя - юриста Адама Юшкевича, который приезжает вместе со своей невестой в провинциальный город Тиха Нава и втягивается в тяжелое расследование жестоких преступлений и в борьбу с бездействием системы.

