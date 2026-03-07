Диетологи назвали продукты, которые вызывают воспаление в организме

Они очень вкусные, но их чрезмерное употребление может нанести вред здоровью.

Средний американец потребляет более половины калорий из ультра-переработанных продуктов, как сладкие хлебобулочные изделия. Без сомнения, они вкусные, но содержат избыток калорий, соли, сахара и насыщенных жиров вместо витаминов, минералов и клетчатки.

Издание Eating well пишет, что исследования показали, что ультра-переработанные продукты (UPF) могут способствовать хроническому воспалению.

Диетолог Лесли Ланжевин отметил, что UPF часто богаты жирами омега-6 из масел, таких как соевое, хлопковое, подсолнечное и кукурузное. Несмотря на ажиотаж, в употреблении этих масел нет ничего плохого. На самом деле, организму необходимо определенное количество жиров омега-6 для выживания. Однако даже полезные вещества могут быть в избытке.

"Соотношение омега-6 и омега-3 важно для регулирования уровня воспаления и процессов в организме", – говорит Ланжевен.

Но когда вы употребляете слишком много омега-6 и слишком мало омега-3, это соотношение нарушается. В конечном итоге, цель не в том, чтобы полностью отказаться от омега-6, а в том, чтобы употреблять больше продуктов, богатых омега-3.

Если вы посмотрите на этикетку с информацией о пищевой ценности, то заметите, что сладкие выпечки также могут содержать много насыщенных жиров, которые Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить из-за их связи с сердечными заболеваниями.

Одной из отличительных черт магазинных десертов - наличие добавленного сахара. Диетолог Джинджер Халтин говорит, что чрезмерное потребление добавленного сахара с течением времени может способствовать снижению толерантности к глюкозе и инсулинорезистентности, что в конечном итоге может привести к воспалению.

"Ультра-обработанные продукты также могут нарушать микробиом и способность кишечника производить полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Эти продукты также могут вызывать повышенную проницаемость кишечника, что может привести к слабовыраженному воспалению", - говорит Ланжевен.

Исследования показывают, что избыток добавленных сахаров может изменить микробиом кишечника и вызвать воспаление. Это, в свою очередь, может привести к развитию таких заболеваний, как синдром раздраженного кишечника (СРК), ожирение, нарушение функции печени, диабет и сердечные заболевания.

Кроме того, исследования показывают, что чем больше человек полагается на UPF, включая сладости, тем дальше он отходит от средиземноморской диеты, которая связана с более низким уровнем хронического воспаления.

Какие продукты необходимо выбирать

Продукты, богатые омега-3. Чтобы увеличить количество противовоспалительных жиров омега-3, старайтесь употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Лучший выбор - лосось, скумбрия, сельдь, анчоусы и сардины.

Продукты, богатые клетчаткой, ведь здоровый микробиом кишечника снижает воспаление. Ланжевен рекомендует цельнозерновые продукты, авокадо, темно-зеленые листовые овощи, сладкий картофель, морковь, ягоды и яблоки для укрепления микробиома. Клетчатку, полезную для кишечника, также можно получить из орехов, семян, бобов и бобовых.

Кофе и чай. Исследования показали, что употребление всего одной чашки кофе или чая в день может снизить уровень С-реактивного белка - ключевого маркера воспаления.

Все виды продуктов. Фрукты и овощи не только богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Продукты с насыщенным цветом богаты противовоспалительными антиоксидантами, как флавоны, флавонолы и антоцианы. Также не забывайте о белых продуктах, таких как лук, чеснок и цветная капуста.

