Россия бьет по Украине ракетами из комплексов ПВО: эксперт указал на причину

Кроме того, враг атаковал противокорабельными ракетами "Циркон", напомнил Романенко.

Российские оккупационные войска используют зенитные ракеты из комплексов противовоздушной обороны С-300 и С-400 для ударов по Украине. Также враг применяет противокорабельные ракеты "Циркон".

Как рассказал в эфире телеканала FREEДOM генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, использование ракет в несвойственных для них режимах свидетельствует о том, что, несмотря на попытки нарастить выпуск, в России есть определенный дефицит вооружения.

"Они пытаются нарастить выпуск ракет, но в то же время есть признаки того, что не везде и не по всем направлениям у них это получается. Например, они начали использовать зенитные ракеты от комплексов С-300 и С-400 в режиме, несвойственном для зенитных ракет, то есть в режиме "земля-земля". Ракеты в этом режиме работают неточно, но летают, взрываются и так далее", – пояснил он.

Видео дня

В начале 2026 года страна-агрессор применяла для обстрелов ракеты Х-101, выпущенные в этом году. То есть речь идет о том, что враг бьет по Украине ракетами буквально с конвейера.

"В воздушном ударе, который был этой ночью, использовались ракеты, например, "Циркон". Это корабельная ракета, которую, опять же, применяли [в нехарактерном режиме], а именно – "земля-земля". Это тоже подтверждает тот факт, что ракет не хватает", – резюмировал Игорь Романенко.

Атаки РФ по Украине

Ночью 7 марта российские оккупационные войска в очередной раз терроризировали Украину. Под ударами противника оказался, в частности, Харьков.

Там оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому. В результате атаки погибло более 10 человек. Среди жертв вражеского удара есть дети.

Сообщалось, что удар по дому был нанесен ракетой "Изделие-30". Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что она является упрощенной модификацией ракеты Х-101, но имеет значительно большую боевую часть – около 800 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: