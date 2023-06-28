Оружейники хотели отремонтировать и продать Украине 96 списанных танков Leopard 1 A5.

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оружейного концерна Ruag AG на передачу Украине 96 танков Leopard 1 A5, ранее выведенных из эксплуатации. Об этом сообщает официальный портал швейцарского правительства.

Отмечается, что 27 апреля текущего года Ruag AG подала заявку в государственный Секретариат Швейцарии по экономике с просьбой разрешить продажу 96 бывших в употреблении основных боевых танков Leopard 1 A5. Эти танки в настоящее время хранятся на территории Италии и не пригодны к использованию. Оружейники хотели отремонтировать их на территории Германии, а затем реэкспортировать в Украину.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков невозможна на основании действующего законодательства. Такой шаг, в частности, противоречил бы Закону о военных материалах и повлек бы за собой корректировку политики нейтралитета", – говорится в сообщении правительства Швейцарии.

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Позиция Швейцарии по военной помощи Украине

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Швейцария заняла проукраинскую позицию и присоединилась ко всем общеевропейским санкциям против России. Также страна предоставляет Украине гуманитарную помощь. В то же время Швейцария отказывается поставлять Украине военную помощь, ссылаясь на свой официальный нейтралитет.

Главная проблема здесь состоит в том, что швейцарская военная промышленность достаточно тесно интегрирована в общеевропейский оборонный комплекс. Из-за этого Швейцария фактически блокирует поставки многих видов вооружений, которые лишь косвенно к ней относятся. Например, поставки зенитных установок "Гепард" долгое время были ограничены из-за того, что боеприпасы к ним производит именно Швейцария.

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