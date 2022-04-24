Данные боеприпасы используют в БМП Marder

Швейцария запретила Германии реэкспорт боеприпасов своего производства для боевых машин пехоты Marder. Их должны были отправить в Украину.

Об этом сообщает газета SonntagsZeitung

Спикер Государственного секретариата Швейцарии по вопросам экономики сообщил, что Германия направила два запроса о передаче Украине боеприпасов, которые были произведены в Швейцарии. Отмечается, что запросы отклонили, потому что страна сохраняет нейтралитет.

Соответствующая информация появилась на фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам тяжелого вооружения Украине, за что его критикуют.

Как ранее сообщал УНИАН, Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Германия отправит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы. Также страна планирует участвовать в укреплении ее обороноспособности западными вооружениями.

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