Швейцария всё еще не разрешает даже реэкспорт своего оружия из других стран.

Швейцария не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради поставок оружия Украине. Об этом заявил президент страны Ален Берсе на брифинге в Берлине.

Он подчеркнул, что Швейцарию "нельзя просить нарушать наши собственные законы", призывая разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

По словам Берсета, дискуссии о позиции Швейцарии в отношении реэкспорта оружия в Украину продолжаются, но в настоящее время о таких поставках не может быть и речи. Он сослался на швейцарский закон, который "ясно об этом говорит".

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Война в Украине – позиция Швейцарии

Швейцария является нейтральным государством, которое не состоит ни в ЕС, ни в НАТО. По этой же причине Швейцария категорически отказалась поставлять Украине свое оружие и даже запретила другим странам отдавать Украине ранее купленное ими швейцарское оружие.

Всеобщее возмущение в этом контексте вызвало решение швейцарских военных утилизировать устаревшие, но все еще пригодные к использованию зенитные ракеты. Это было сделано на фоне того, как вся остальная Европа собирала "с миру по нитке" системы ПВО для Украины, постоянно атакуемой российским агрессором.

В то же время следует признать, что Швейцария присоединилась ко всем общеевропейским санкциям против России. По некоторым оценкам, этим решением власти страны уже нарушили свой драгоценный нейтралитет.

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