По словам военного эксперта, российский лидер использует старые советские ракеты ради политического шантажа.

Российский диктатор Владимир Путин вернул в информационное пространство напоминание о старых советских ракетах из-за желания вместе с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином делить экономические впоросы мирового уровня. Об этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан сказал в эфире Радио NV.

"Скорее всего, это связано с контактом Трампа и Си Цзиньпина. Дело в том, что происходил, скорее всего, экономический дележ, решение экономических вопросов мирового уровня, и Путин хотел показать, что он тоже где-то хочет свою часть мирового пирога тоже поиметь. А как это можно показать кроме того, как потрясая ядерной дубиной. Он уже спустился на уровень Ким Чен Ына в этом смысле. Там как только риса не хватает, уже начинают голодать, Ким Чен Ын какие-то ракеты по планете пуляет, и это ему дает очередной либо сухогруз, либо железнодорожный состав риса, чтобы успокоился", - отметил Свитан.

По мнению эксперта, российский диктатор Владимир Путин вернулся в далекое прошлое, достав три "ядерные дубины" с напоминанием о проектах "Буревестник", "Посейдон" и "Сармат".

Свитан отметил, что ракета "Сармат" раньше производилась в Днепре. "Сармат несколько раз взрывал шахты, т.е. он со ствола сойти не может. Там минометный старт – они даже это создать не могут. У нас в Днепре это производилось в свое время. Россияне запустить этот просто не могут", - добавил Свитан.

По его мнению, у россиян ничего с "Сарматом" не выйдет, как и с "Орешником". В серийное производство поставить ее невозможно, но можно ввести тему этой ракеты в риторику.

При этом, эксперт сказал, что "Буревестник" – это крылатая ракета с ядерным двигателем.

"По большему счету – это летающий мини-реактор. Еще называют "летающий Чернобыль". Примерно с такой же самой проблемой, с меньшей интенсивностью… От нее в свое время полностью отказались в Советском Союзе, это советская разработка, как и тот же "Сармат"", - подчеркнул Свитан.

Отказ от "Буревестника" в советское время связан с многими причинами, и в том числе из-за долгого времени полета.

"Ракета идет на дозвуковых скоростях. Она большая. Больше 10 метров. Ее видно на всех радиолокационных локаторах. У нее очень хорошая отражающая поверхность. Плюс тепловой след… Ее видят даже инфракрасные датчики спутников", - сказал Свитан.

Она может лететь 14 тысяч км условно в течении 20 часов. За это время ее можно сбить всем, чем возможно. В этой ракете уже не было смысла, когда запустилась программа баллистических ракет.

"Путин ее вытащил только для того, чтобы можно было чем-то похвастаться", - сказал Свитан.

Вместе с тем, эксперт считает, что тоже самое можно сказать о ракете "Посейдон".

"Подводная лодка, которые в данный момент хорошо отслеживаеться датчиками в мировом океане. Ее будет видно, где она будет идти. Поэтому ее затопять 649 раз, пока она куда-то доплывет", - считает Свитан.

Очередные угрозы Путина

Как сообщал УНИАН, в последнее время Путин решил похвастаться ядерными ракетами.

В частности, 28 октября Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Путин похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

