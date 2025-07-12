Мужчине было 43 года.

Французский стендап-комик и актер Бан Гей Мин, который известен по фильмам "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", погиб в Париже. Мужчине было 43 года.

Как пишет издание Le Parisien, он ушел из жизни в результате несчастного случая. Бан Гей Мин доставал свой мобильный телефон, который упал в водосточную трубу. Однако в то же время он поскользнулся на балконе и выпал с высоты восьмого этажа.

"С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бан Гей Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, Бан поскользнулся и упал с высоты", - подтвердил трагедию продюсер Филипп Дельмас.

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К слову, прокуратура Парижа уже официально начала расследование этого дела.

Что известно о Бан Гей Мине

Начинал как стендап-комик и выступал на фестивалях Montreux Laughter 2016-2017. Однако позже попробовал свои силы в кино. Самая известная лента с участием Бан Гей Мина - "Астерикс и Обеликс", которая принесла ему популярность.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды культового сериала "Все женщины - ведьмы" - Джулиана Макмэхона. Мужчине было 56 лет.

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