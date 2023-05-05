В августе в Южной Африке состоится саммит государств BRICS, который планировал посетить российский диктатор Путин.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан убежден, что в случае визита президента РФ Владимира Путина в Южно-Африканскую Республику на саммит стран BRICS, он будет арестован по ордеру МУС.

Об этом Хан заявил во время участия в заседании комитета по иностранным делам Палаты общин Канады, пишет Укринформ.

"Они (южноафриканцы - ред.) очень хорошо знают о своих обязательствах, поэтому я уверен, что они поступят правильно", - сказал Хан на вопрос о том, возможен ли арест Путина в ЮАР.

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Прокурор отметил, что публично этот вопрос не поднимал. Он добавил, что государство, успешно преодолевшее расистскую систему апартеида, имеет право на принятие собственных решений.

"Недавно звучали заявления, связанные с признанием Южной Африкой своих обязательств, в соответствии с Римским уставом. Эти заявления доступны в публичной плоскости и в них подтверждается их осведомленность относительно этих ответственностей. Не думаю, что им надо моя опека", - сказал Хан.

Ордер МУС на арест Путина - колебания ЮАР

Как сообщал УНИАН, в августе в Южной Африке состоится саммит государств BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), участие в котором планировал принять и российский военный преступник Владимир Путин.

Однако, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его и российского омбудсмена по правам детей Марию Львову-Белову подозревают в совершении военных преступлений в Украине, связанных с похищением детей. Это означает, что 123 государства мира, в том числе ЮАР, обязаны арестовать Путина по прибытии.

Впрочем, ЮАР уже имеет историю с игнорированием решения МУС об аресте топ-политика. В 2015 году Южная Африка отказалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он прибыл на саммит Африканского союза. Тогда после скандала уже бывший президент ЮАР Джейкоб Зума даже предложил выйти из МУС, но позже от этого плана отказались.

Впрочем, в конце апреля действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что его страна решила выйти из Международного уголовного суда. Однако уже вскоре администрация президента ЮАР "дала заднюю" и заявила, что лидер страны "ошибся" в заявлении по МУС. Там отметили, что Рамафоса неправильно высказался, и Южная Африка не планирует выходить из МКС и отказываться от обязательств, которые должна выполнять согласно Римскому уставу.

После выдачи ордера ЮАР обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать Путина. А недавно издание Sunday Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Южной Африки попросили Владимира Путина не приезжать на саммит BRICS, который пройдет в Йоханнесбурге, а принять участие по видеосвязи.

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