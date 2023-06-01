Южноафриканская Республика хочет перенести саммит лидеров БРИКС в другую страну, чтобы избежать необходимости арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.
Как пишет Bloomberg, ЮАР пригласила Путина вместе с лидерами Бразилии, Индии и Китая на саммит 22-24 августа. При этом поскольку страна является членом Международного уголовного суда, она будет обязана привести в исполнение ордер на арест Путина, выданный ранее в этом году, если он приедет.
Чтобы этого избежать, по словам источников Bloomberg, ЮАР рассматривает возможность попросить провести встречу БРИКС Китай или, в качестве альтернативы, соседний Мозамбик.
Ни Китай, ни Мозамбик не являются участниками Римского статута, которым был учрежден МУС. По словам одного из источников, Мозамбик вряд ли будет подходящей площадкой, поскольку у страны нет возможности провести мероприятие такого масштаба.
В то же время, обсуждения по этому вопросу еще идут, и решение не принято. Представитель Департамента международных отношений ЮАР Наледи Пандор Лунга Нгкенгеле заявил, что саммит пройдет в провинции Гаутенг, где расположены торговый центр Йоханнесбург и столица Претория.
Ордер на арест Путина и саммит БРИКС
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь его будут обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц Римского устава, в том числе и в ЮАР.
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, таким образом, в теории Путин может приехать на саммит, не боясь ареста.