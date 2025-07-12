Также враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Российские захватчики оккупировали село Звезда, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Зирку и Белогоровку, а также продвинулся возле Радьковки, Новоторецкого, Коптевого и в Комаре", - добавили в сообщении.

В то же время Россия продолжает обстреливать мирных жителей Донецкой области. В частности, по состоянию на утро 12 июля в Мирнограде пострадали два человека в результате вражеской атаки, также был поврежден дом. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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"В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Новотроицком. Краматорский район. В Лимане повреждено авто, в Ямполе 2 человека погибли и 1 ранен, в Закитном 1 человек ранен, разрушено 5 домов и авто, Лозовом 2 дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод, в Торском и Заречном уничтожено по 3 дома", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Очеретино было повреждено хозяйственное сооружение, в Андреевке один человек получил ранения и повреждено 15 автомобилей.

"В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и админздание. Бахмутский район. В Северске повреждено 5 домов, Платоновке 1 человек погиб, поврежден дом. Всего за сутки россияне 53 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 242 человека, в том числе 32 ребенка", - добавил Филашкин.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев раскрыл истинную цель вражеского наступления на востоке. По его словам, армия РФ планирует захватить металлургические предприятия Славянско-Краматорской агломерации после того, как взяла контроль над месторождениями в Покровском районе.

"Ошибочно считать, что основное направление удара врага - Покровский. Эта война не за территории, а за полезные ископаемые. Россиянам был интересен Покровский район залежами лития, а именно поселок Шевченко. Сейчас они решили этот вопрос, захватили стратегическое украинское месторождение, которое является одним из крупнейших в Европе", - отметил эксперт.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил, когда может произойти прекращение огня на фронте. По его мнению, это должно произойти как можно скорее и задолго до конца года.

"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - заверил Буданов.

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