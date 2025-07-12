По словам Геннадия Хазана, Украине нужно больше специалистов для мобильных групп ПВО.

Перевод специалистов из мобильных групп в подразделения пехоты серьезно снижает эффективность борьбы против вражеских дронов. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо".

"Хочу напомнить о ситуации, которая происходила несколько месяцев назад, когда специалистов из Сил ПВО Украины, людей из мобильных групп отправляли в пехоту так как будто они уже не нужны. Был приказ оптимизировать количество специалистов именно в Силах противовоздушной обороны Украины. Таким шагом можно навредить самому себе. От таких шагов будут последствия. Сейчас эти последствия очевидны. Большое количество специалистов, которые имели хорошие результаты по сбиванию вражеских целей, переводили в пехоту. Когда же россияне увеличили и масштабировали количество террористических атак, оказалось, что нам нужно больше специалистов для мобильных групп, ведь, как оказалось, они эффективны. Опять за рыбу деньги. Нужно же какие-то, чтобы у государства были средне взвешенные решения", - объяснил он.

Эксперт отметил, что отдельные решения военно-политического руководства вредят государству.

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"Не кадровые не гонятся за должностями и делают все качественно. А вот определенные военные кадровые должны расти и чтобы не сломать карьеру под определенные вещи прогибаться. Поэтому мы имеем соответствующие последствия с противодействием вражеским атакам. Это откровенно вредит нам, как государству", - считает Хазан.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный заявил, что тысячу "Шахедов" каждую ночь Россия не потянет. По его словам, Россия будет наносить ежедневные удары "Шахедами" небольшими группами, чтобы сковывать украинскую систему ПВО.

"С большой вероятностью, как это будет, если они дойдут до этой цифры в 1000 штук. Это раз в 3-5 дней будет 1000 дронов за одну ночь, не все из них будут "Шахедами", где-то половина будет ложными целями. И каждый день будет 30-60 штук такого плана", - отметил Нарожный.

В то же время капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук рассказал, что сейчас эффективнее всего уничтожает "Шахеды". Он считает, что надо привлекать все возможные средства для сбивания вражеских воздушных целей, и здесь нельзя делать ставку на что-то одно.

"Если посмотреть статистику по уничтожению вражеских дронов в целом за последний месяц, то где-то 50% "шахедов" и их аналогов приходится на мобильные огневые группы, еще до 25% - это локально потерянные, то есть или также подстрелены, или уничтожены РЭБом, или это "Герберы", обманки, которые попадали сами. Третья позиция - армейская авиация, которая действует удивительно эффективно именно против "шахедов", в частности они работают с вертолетов", - объяснил эксперт.

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