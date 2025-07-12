Продюсер раскрыл некоторые тайны их договоренностей в период работы.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно конфликта со своим экс-подопечным - певцом Виталием Козловским.

Не секрет, что 10 лет мужчины судились. Однако в этом году артист наконец отдал денежный долг продюсеру за нарушение авторских прав и вернул себе в репертуар старые хиты. Но Кондратюк отметил, что сам не зарабатывал на Козловском в период их сотрудничества.

"Я не зарабатывал на Козловском, ни на ком не зарабатывал. У Козловского в результате работы со мной есть огромный репертуар и куча клипов. А если бы я занимался только продюсированием музыкальным, думаю, этого всего было бы меньше, потому что большую часть денег бы забирал я. А меня деньги не очень интересовали. Я зарабатывал хорошо на телевидении", - отметил Игорь в проекте "Слей Шоу".

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Он добавил, что у между ними с Виталием сначала не было никаких юридических документов. Вся работа строилась на устных договоренностях.

"Устный контракт - он тоже имеет силу, почитай законы украинские... У нас весь менеджмент знал наши договоренности. Не было другого способа как-то себя обезопасить от того, что я трачу свое время и работаю на певца, а он мне потом скажет: "А все, мне все надоело", - пояснил Игорь.

Продюсер также подчеркнул, что сейчас для него история с Козловским завершена и он хочет ее забыть.

"Я радуюсь, потому что тема закрыта. Это не о деньгах. А о том, что эта вся история - бадяга пиарная на д*рьме, которую делал не я, она закрыта. Все забыли... У него рабства никогда не было. Это единственный певец, у которого не было рабства", - сказал он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк резко проехался по Верке Сердючке за песни на русском языке.

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