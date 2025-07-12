Также эксперты ответили, сколько нужно пить такого чая.

Во время летней жары ничто так не освежает, как холодные напитки. Одним из них является холодный чай, который имеет преимущества для здоровья. В частности эксперты рассказали для martha stewart, влияет ли температура чая на его полезные свойства и о преимуществах этого классического напитка.

Известно, что чай сам по себе имеет много преимуществ.

"Чай - это освежающий напиток, который имеет прекрасный вкус, не содержит сахара, натрия или жира и не имеет калорий", - объяснила диетолог из Pollock Communications Трейси Олгити Генслер.

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Гидратация

Как отметила зарегистрированный диетолог Грейс А. Дероча, настоящий чай с кофеином является гидратирующим напитком, ведь обеспечивает организм необходимой жидкостью для нормальной работы.

"Независимо от того, горячий он или холодный, чай может быть отличным способом гидратации, особенно для людей, которые хотят вкусную альтернативу воде", - заверила специалист.

Сколько чая стоит пить

В целом чай состоит из воды, поэтому он способствует гидратации, однако он должен дополнять, а не заменять воду. Для большинства людей 2-4 чашки несладкого чая в день является безопасной и полезной нормой, отметила Дероча.

"Достаточное потребление воды важно для поддержания гидратации и объема сосудов, поглощения метаболического тепла, транспортировки питательных веществ и отходов, а также как растворитель для биохимических реакций в организме", - объяснила Генслер.

Польза зеленого чая

Отмечается, что зеленый чай содержит больше всего антиоксидантов.

"Зеленый чай, благодаря высокому содержанию EGCG, поддерживает антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и могут снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа", - отметила Дероча. (EGCG - это аббревиатура от эпигалокатехин галат, растительного флавоноида, известного как катехин).

Преимущества черного чая

Несмотря на то, что черный чай содержит меньше катехинов, он также богат флавоноидами, которые поддерживают здоровье сосудов и здоровое артериальное давление, заверила диетолог.

А как насчет травяных чаев?

"Холодные травяные чаи также могут быть успокаивающим, безкофеиновым вариантом гидратации, поддерживающим психическое здоровье, особенно когда их подают холодными в теплый день", - добавила Дероча.

К примеру, гибискус является напитком, который связывают с поддержанием здорового артериального давления, что является значительным преимуществом для здоровья сердца.

"Ромашка богата флавоноидами и обеспечивает мягкое облегчение от стресса, воспаления, расстройств желудка и многое другое", - подчеркнула мастер чая и мастер-купажер в Adagio Teas Синтия Фазекас.

Какой чай лучше - холодный или горячий?

По словам специалистов, независимо от того, горячим или холодным его употребляют, польза от чая одинакова.

"Главное - это способ приготовления: свежезаваренный и неподслащенный чай - холодный или горячий - сохраняет все свои питательные свойства", - заверила Дероча.

Однако несмотря на то, что холодный чай - это приятный и освежающий напиток, его чрезмерное употребление может иметь негативное влияние.

"Некоторые чаи содержат кофеин, который в больших количествах может привести к нарушениям сна, ускорению сердцебиения или проблемам с пищеварением", - предупредила диетолог.

Также, по ее словам, некоторые соединения, которые чаще встречаются в черных чаях, могут влиять на здоровье почек.

"Всегда проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас есть проблемы с почками или другие заболевания, которые могут потребовать специальных рекомендаций", - посоветовала Дероча.

Другие советы диетологов

Ранее диетологи назвали топ-7 овощей, которые содержат больше витамина C, чем апельсин. В такой перечень вошли красный болгарский перец, брокколи, капуста, брюссельская капуста, перец чили, кольраби и шпинат.

Также диетолог назвала лучшую приправу для снижения артериального давления. Речь идет об орегано, который богат мощными антиоксидантами, помогающими поддерживать общее состояние здоровья.

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