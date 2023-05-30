Иммунитет будет распространяться на встречу глав МИД стран BRICS и на саммит лидеров государств в августе. Но этот иммунитет не имеет преимуществ перед любыми ордерами.

В Южно-Африканской Республике заявили, что предоставят дипломатический иммунитет участникам двух встреч официальных лиц из группы стран BRICS. Ожидается, что саммит, который пройдет в этой стране в августе, может посетить главарь террористического государства Россия Владимир Путин.

В правительстве ЮАР уверяют, что предоставление такого иммунитета является "обычной практикой", пишет Bloomberg. Он будет распространяться на встречу министров иностранных дел стран BRICS в начале июня и на саммит лидеров государств в августе.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитет предоставляется конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции страны-организатора на время проведения конференции", - заявили в Департамента международных отношений и сотрудничества.

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"Эти иммунитеты не имеют преимуществ перед любыми ордерами, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом против любого участника конференции", - добавили в правительстве ЮАР.

Саммит BRICS в Южной Африке - приедет ли Путин

Напомним, в BRICS входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Саммит глав этих стран запланирован на 22-24 августа в ЮАР. А уже 1-2 июня в Кейптауне соберутся министры иностранных дел блока.

ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в саммите BRICS в августе. Российский диктатор Путин разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям, связанным с войной России с Украиной, и как член суда Южная Африка будет обязана арестовать его, если он приедет в страну. После выдачи ордера ЮАР собиралась провести юридические консультации с Кремлем.

Отметим, что ЮАР в 2015 году уже отказалась выполнить ордер МУС об аресте действующего на тот момент президента Судана Омара аль-Башира, во время его визита на саммит Африканского союза. Тогда из-за скандала экс-президент ЮАР Джейкоб Зума предлагал выйти из МУС, но в итоге от этой идеи отказались.

В этом году действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что его страна решила прекратить членство в Международном уголовном суде. Однако сразу же в администрации президента ЮАР уточнили, что Рамафоса "ошибся" в заявлении, и Южная Африка не планирует выходить из МУС и отказываться от обязательств, взятых в рамках Римского статута.

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