Известно, что Румен Радев выступает против военной помощи Украине.

Президент Болгарии Румен Радев считает, что победа Украины в войне против России является "невозможной", пишет Euractiv.

"Каждый день, что продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы - и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", - подчеркнул он.

Когда журналист спросил у лидера Болгарии, какой сигнал был послан Европе из-за покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Радев отметил полномасштабное вторжение России в Украину.

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"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", - подчеркнул болгарский президент.

По его мнению, крайне опасно то, чтобы "конфликт" между Россией и Украиной распространился и в Европе.

"Попытка убийства Фицо радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям", - считает Радев.

Политик добавил, если война будет продолжена, то Украина станет "демографически опустошенной страной с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для всей Европы".

В то же время президент призвал к политическим усилиям ради мира, а не поставки оружия.

"С оружием, без оружия - мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине - ред.), за восстановление которой нам придется заплатить", - подытожил Радев.

Болгария и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, в июне Украина надеется подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов российского производства, которые находятся в Болгарии. Таким образом страна хочет компенсировать потерю доступа к оккупированной Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что в марте Болгария отправила в Украину первую партию военной помощи, стоимостью 87 000 евро. В частности речь идет о предоставлении 100 бронетранспортеров.

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