'Рассвет позора': Трамп предаёт Украину не просто так, - The Guardian

Трамп, Путин и Си Цзиньпин являются идейными союзниками в широком смысле, а Украину и Европу они считают своим общим врагом.

Неспособность, или скорее нежелание США выполнить свои обязательства и защитить народ Украины от российской агрессии является самым большим из ряда недавних американских предательств. Об этом пишет на страницах The Guardian международный обозреватель Саймон Тисдалл.

В своей колонке журналист перечисляет длинный список грехов действующей президентской администрации: "отвратительная услужливость" перед "военным преступником и массовым убийцей" Владимиром Путиным, обвинения и запугивание жертвы агрессии (Украины) с целью принудить ее к уступкам, "грубые" попытки "монетизировать" войну и "выдоить" Нобелевскую премию мира на страданиях миллионов людей.

Однако все это лишь следствие более широкого предательства со стороны США по отношению к Украине и Европе в целом, убежден Тисдалл.

Видео дня

"Большинство европейцев сейчас считают своего главного партнера ненадежным, даже врагом. Глобальное влияние и лидерство США быстро угасают, к радости огромного превосходства Китая. Повсюду радуются автократы, как и продвигаются ультраправые партии Европы", – пишет журналист.

Обозреватель видит определенную идейную близость между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и другими правыми автократами. Все они ставят себе целью возвращение своих стран в прошлое. Под лозунгом "Сделаем Америку великой снова" команда Трампа высмеивает и критикует все прогрессивные ценности последнего времени – открытые границы, защиту климата, мультикультурализм и т.д. Вместо этого на знамена подняты ценности столетней давности – ультранационализм, протекционизм, закрытые границы и христианская культура.

Как отмечает Тисдалл, Путин делает примерно то же самое, и его агрессия против Украины – это как раз попытка вернуться в прошлое и восстановить Советский Союз. И Си Цзиньпин в Китае добивает последние предохранители, созданные в последние десятилетия, чтобы вернуть своей должности диктаторские полномочия, невиданные со времен Мао Цзэдуна.

"Открытая, свободолюбивая радужная Европа демократии и верховенства права является живым укором этим неуклюжим ретро-монстрам Франкенштейна и их ультраправым последователям. Они презирают и боятся ее. Как и Украину, она стоит на их пути", – пишет Тисдалл.

Журналист констатирует, что Трамп стал самым большим предателем Украины среди американских президентов, но не первым. Обозреватель напоминает, что Билл Клинтон принудил новосозданное и еще слабое украинское государство отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые оказались фикцией. Барак Обама лишь пожал плечами, когда Путин аннексировал Крым. А Джо Байден, "которого преследовали призраки холодной войны", был фатально осторожен в своей реакции на российское вторжение в 2022 году.

По мнению Тисдалла, на этом фоне Трамп выделяется тем, что его предательство является преднамеренным и происходит сейчас.

"Каждый рассвет приносит очередной день позора. Прямые поставки оружия из США были сокращены почти до нуля. Смешной "мирный процесс" Трампа потакает максималистским требованиям Путина. Он все еще стремится быстро заработать на минеральных ресурсах Украины и послевоенных соглашениях с Россией. Он все еще постоянно травит достойного восхищения президента Украины Владимира Зеленского. В бесстыдном предательстве Трамп не имеет себе равных в наше время", – пишет журналист.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, последний раунд мирных переговоров зашел в тупик после того, как США предложили обоюдное выведение украинских и российских войск из Донбасса и создание в регионе совместной гражданской администрации.

Украинские чиновники считают, что под этим предложением американцы просто маскируют старые российские требования по сдаче Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: