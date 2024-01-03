Есть среди них и те, чей капитал сократился. Больше всего потерял владелец компании "Акрон" Вячеслав Кантор - $0,15 млрд.

Друзья российского президента Владимира Путина за 2023 год стали богаче на миллиарды долларов. Всего в список 500 самых богатых людей планеты от Bloomberg Billionaires Index вошли 25 граждан РФ.

Данные формируются с учетом стоимости подконтрольных бизнесменам компаний акций. Больше всего денег заработал основатель "Лукойл" Вагит Алкперов. Его состояние выросло на 9,29 млрд долларов и сейчас составляет до $24,7 млрд.

Также разбогатели такие олигархи:

Видео дня

Андрей Мельниченко, соучредитель компаний "Еврохим" и "СУЭК" - на $5,67 млрд до $17,42 млрд;

Владимир Лисин, основатель Новолипецкого металлургического комбината - на $4,08 млрд до $23,9 млрд;

Леонид Федун, бывший вице-президент "Лукойл" - на $3,91 млрд до $9,78 млрд;

Леонид Михельсон, владелец "Новатэк" - на $2,83 млрд до $27,5 млрд.

Самым богатым россиянином является владелец "Норникеля" олигарх Владимир Потанин. Он разбогател на $2,5 млрд и сейчас его состояние составляет $31,1 млрд. Наибольший ущерб понес владелец компании "Акрон" Вячеслав Кантор. Его активы сократились на $0,15 млрд – до $6,21 млрд.

Новости о близком окружении Путина

Как сообщал в конце 2023 года УНИАН, российский олигарх Роман Абрамович исподтишка провел миллионную сделку с так называемыми "кошельками" президента РФ Владимира Путина. Информация стала известна после утечки секретных документов.

Ранее из соцсетей стало известно, что люди, которые входят в ближний круг главаря РФ, называют его "Иваныч". Интересно, что отчество Путина, по официальным данным, - Владимирович.

Вас также могут заинтересовать новости: