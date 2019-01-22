"Путин передаст": в Москве задержали митингующих против передачи Японии Курильских островов

Полиция периодически требовала от митингующих свернуть флаги и плакаты.

Сегодня, 22 января, в Москве возле здания посольства Японии в Грохольском переулке сторонники Коммунистической партии Российской Федерации и Левого Фронта провели пикет против возможной передачи Курильских островов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети, собралось около 100 человек с плакатами "Путин передаст Курилы Японии?!", "Руки прочь от Курил!", "Хватит торговать Россией!".

Полиция периодически требовала свернуть флаги и плакаты, так как формально проходит встреча с депутатом, однако потом плакаты появлялись вновь.

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Позже у посольства Японии начались задержания. Полиция забрала у протестующих плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и КПРФ.

Сегодня должны состоятся переговоры президента России Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее аналогичная акция прошла в Хабаровске (по данным мэрии, в ней приняли участие около 100 человек, по данным организаторов, - около 500 человек), пикеты прошли в Находке и Калининграде.

Япония не признает российскую принадлежность островов южной части Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны.

14 ноября 2018 г. после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о планах вернуться к декларации 1956 года, по которой Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов. МИД России впоследствии заявлял, что условием подписания мирного договора является признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами. Ожидается, что 21 января в Москву для продолжения переговоров прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.