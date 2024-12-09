Бегство россиян из Сирии интересно сразу с точки зрения нескольких составляющих. Начнем с авиации, которую у России еще есть шанс передислоцировать.

Если мы говорим о самолетах, которые РФ использовала для боевых действий в Сирии, то речь и о стратегической, и о тактической авиации. Здесь следует понимать, что большинство стратегических самолетов, которые Россия привлекала в Сирии, также уже были привлечены и для ударов по территории Украины во время массированных обстрелов. Они были взаимозаменяемы, ведь количество самолетов у России в данном типе ограничено.

И рассчитывать на то, что сейчас у РФ станет больше самолетов, способных нести ракеты класса Х-101, Х-55, Х-22, не стоит.

Если мы говорим о тактических самолетах - те же Су-24, Су-34, Су-30 - все, что находилось на линии боестолкновения в Сирии не настолько большая авиационная компонента, которая бы существенно повлияла на ход боевых действий в Украине. Россия в принципе не может активно использовать авиацию в Украине. Она использует ее, в основном, для нанесения ударов на расстоянии. То есть, для сброса крылатых авиабомб малой и средней дальности.

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Это касается и вертолетов, которые могут активно использоваться для ударов. Россия их также боится использовать близко к линии боевого соприкосновения. Ведь понимает, что может легко нарваться на украинскую ПВО, или на ПЗРК.

То есть количество российской авиации, которая у РФ была в Сирии, не позволит сделать перелом в нашей войне. Для Украины здесь точно нет какой-то страшной ситуации.

Второй момент - российские военные, те самые пилоты, которые активно участвовали в боевых действиях в Сирии. Еще в первые дни войны в Украине они уничтожались в нашем воздушном пространстве. Ведь надо понимать, что сирийская операция россиян не является ключом для получения сверхкачественного опыта ведения боевых действий. Там не было каких-то тонкостей военной тактики: все помнят, как они делали в Сирии ковровые бомбардировки и просто расстреливали мирное население (там же, как они сейчас пытаются делать в Украине).

Такая же ситуация с пехотой, которая теоретически могла бы быть привлечена к участию в боевых действиях в Украине. У них нет опыта в такой войне, которая идет на нашей территории.

Зато неопытных военных в России хватает и так - их РФ привлекает даже из КНДР. А кроме того, Россия, кроме как железом и мясом, воевать не умеет. Поэтому и в этой части - что высвободится какое-то количество российских военных - видеть какие-то страшные тенденции не приходится.

Далее - морская компонента. Вряд ли российские суда, носители тех самых "Калибров", которые находились в Сирии, зайдут в Черное море - это запрещено всеми международными нормами, а контролирует этот коридор Эрдоган.

Единственный аспект, который как-то мог бы улучшить ситуацию для России в Украине - возможность использовать средства поражения, незадействованные в Сирии. Однако в последнее время россияне не вели в Сирии боевых действий, которые бы требовали привлечения большого количества ракет. Кроме того, у России наблюдается зависимость от западных компонентов, что не позволяет ей масштабировать производство средств поражения. А что касается средств советского образца, Россия очень ограничена в этом ресурсе.

Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт