Почему не стоит печатать чек после снятия наличных: эксперты назвали скрытую угрозу

Банки призывают всегда проверять терминал на наличие подозрительных устройств.

Знакомая кнопка "распечатать чек" после снятия наличных на самом деле представляет серьезную угрозу для вашего кошелька. Об этом сообщают эксперты по банковской безопасности, призывая пользователей немедленно изменить свои финансовые привычки, пишет Click.

Многие украинцы по привычке нажимают "да", когда банкомат предлагает распечатать квитанцию. Проблема в том, что этот лист бумаги содержит критически важную информацию, которая в руках злоумышленников превращается в оружие.

"Квитанция может содержать информацию, такую как доступный баланс или другие данные, которые, если они попадут в чужие руки, могут быть использованы в мошеннических целях", – отмечается в материале.

Именно поэтому банки рекомендуют проверять данные только на экране или через мобильные приложения.

По мнению экспертов, если квитанция вам все же понадобилась, ее следует "полностью уничтожить, чтобы избежать восстановления данных злоумышленниками". Кроме того, специалисты призывают всегда проверять терминал на наличие подозрительных устройств и обязательно закрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода.

Кроме того, важно также избегать помощи незнакомцам, даже если они кажутся добрыми. Если произошла неприятность и карта осталась внутри банкомата, советуют немедленно обращаться сразу в банк.

Ранее УНИАН писал о новой схеме мошенничества с банкоматами под названием "невидимая нить": преступники вставляют в слот для карты тонкую нейлоновую нить, из-за чего банкомат считывает карту, но не возвращает ее пользователю. Затем они под предлогом "помощи" подглядывают PIN-код или ждут, пока человек уйдет, достают карту и снимают деньги.

