Microsoft признала, что в основе Windows 11 все еще лежит код 30-летней давности

Несмотря на современный интерфейс и активное продвижение ИИ-функций, Windows 11 до сих пор опирается на код, созданный еще в эпоху Windows 95.

Несмотря на современный интерфейс и активное продвижение ИИ-функций, Windows 11 до сих пор опирается на код, созданный в эпоху Windows 95. Об этом рассказал технический директор Microsoft Марк Руссинович, признав, что древний API Win32 остается фундаментом операционной системы даже в 2026 году.

По словам Руссиновича, в 90-е никто не предполагал, что Win32 переживет десятилетия и останется "первоклассным API" спустя 30 лет. Тогда инженеры мечтали о "летающих машинах и лунных базах", а не о том, что код времен Windows 95 будет играть ключевую роль в Windows.

Тем не менее именно Win32 до сих пор отвечает за множество базовых функций Windows – от запуска классических приложений до контекстных меню и системных инструментов. Microsoft неоднократно пыталась заменить старую архитектуру более современными решениями вроде WinRT и UWP, однако полностью отказаться от Win32 так и не удалось. Причина – огромная экосистема программ, построенных вокруг этого AP.

Видео дня

Руссинович подчеркнул, что многие старые инструменты компании не только не исчезли, но стали еще важнее. В качестве примера он привел пакет Sysinternals, разработанный еще в 1996 году: некоторые его компоненты теперь напрямую интегрируются в Windows 11.

Заявление директора Microsoft вызвало в сети широкое обсуждение. Часть пользователей удивилась тому, что современная ОС по-прежнему зависит от технологий прошлого века, но, как подчеркивают на Reddit, отказ от старого кода, вероятно, вызовет многочисленные проблемы с совместимостью – в особенности со старыми приложениями и играми.

Ранее Microsoft анонсировала масштабный план по улучшению Windows 11. IT-гигант признал многочисленные жалобы пользователей 11-ки и пообещал исправить самые раздражающие элементы ОС.

Например, пользователи наконец смогут перезапускать и отключать ПК без обновления Windows 11. По умолчанию всегда будут кнопки "Перезапустить" и "Выключить" без установки патча. Кроме того, Microsoft разрешит делать бесконечную паузу на установку обновления.

УНИАН называл 5 функций Windows 11, которые стоит выключить прямо сейчас. Они активно потребляют ресурсы и могут замедлять работу компьютера.

Вас также могут заинтересовать новости: