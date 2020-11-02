Василий Рыбников

Вчера свободная пресса России сумела разгромить в пух и прах лживые и возмутительные слухи о президенте РФ Владимире Путине, которые долгое время распускала мировая педофилия, но стоит ли возникший на этой почве скандал слезинки путинского ребенка? Сегодня этот вопрос остается открытым.

С тех пор как Владимир Владимирович Путин заперся от ковида в одинокий бункер, тоскующие по его сильной руке патриоты России внимательно следят за тем, что он в нее берет и куда потом засовывает. Не так давно, например, объектом всеобщего поклонения служила сакральная ручка, которую Путин однажды положил на стол в разгар заседания по паводкам и пожарам. «Ручка Путина и меткий бросок в зоне внимания журналистов. Путин проявил строгую решительность, - написали российские СМИ. - Президент резко бросил на стол ручку, которая до этого находилась у него в руках».

Дело было 26 мая. 31 июня пресса взорвалась новой сенсацией : «Ручка Путина вновь приняла на себя эмоции президента». Вот как это было: «При этом Путин, выслушивая доклад губернатора, крутил в руках свою знаменитую ручку и даже бросал на неё выразительные взгляды. В разговоре с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Путин не только держал ручку в руке, но и активно делал ею какие-то пометки. А в разговоре с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым ручка не понадобилась». На следующий день вышел в свет злободневный репортаж под заголовком «Ручка Путина вновь в центре внимания: На совещании она конкурировала со скрепкой».

На видео с форума «Россия зовет!», которое обнародовал нежный журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов 29 октября, видно, как президента России на протяжении сорока секунд тяжело штырит на оранжевую папку.

Скрепка разбудила папку, и с папкой все и вовсе вышло настолько сакрально, насколько это вообще возможно. На видео с форума «Россия зовет!», которое обнародовал нежный журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов 29 октября, видно, как президента России на протяжении сорока секунд тяжело штырит на оранжевую папку. Сначала он открывает ее, потом закрывает, потом с загадочным видом засовывает в нее стопку каких-то глянцевых листочков формата приблизительно 9 на 12 с наивной подписью «На память», чешет подбородок, снова открывает папку, снова закрывает, пожимает плечами, унимая сладкую дрожь, удовлетворенно кивает самому себе, открывает папку, достает листочки, выворачивает папку наизнанку, кладет туда листочки, несколько затравленно озираясь по сторонам, еще раз открывает и закрывает папку, кладет на стол ручку (аааа, Путин снова метко швырнул ручку на стол, полетят головы!), открывает папку, вынимает из нее листочки, тщательно выравнивает их, стуча по столу, улыбается, умело натягивает на листочки скрепку, улыбается еще шире, засовывает листочки в папку, кончает манипуляции, пронырливый, как коростель.

Большинство россиян глубоко порадовало такое шутливое поведение Владимира Владимировича: люди убедились, что в бункере президенту РФ вовсе не скучно, деменция далека как никогда и маразм не пройдет, однако нашлись и такие, кто заподозрил, якобы шокирующее видео было снято не столько на форуме «Россия зовет», сколько на знаменитом заседании Совета по культуре и искусству, где председатель соответствующего комитета Госдумы Елена Ямпольская, критикуя возрастную маркировку мультфильмов в России, открыто сделала весьма двусмысленное заявление : «Малыш и Карлсон» - «16+»! Вообще удивляет, почему не «18+». Мужчина без определённого рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком. Надо идти на полный запрет».

«Чиновники в зале притихли», - ужасаются российские СМИ. Еще бы, говорить такое при Путине, да еще и после того, как Владимир Владимирович лично признался , за чем больше всего скучает в самоизоляции: «Скучаю по детям»...

Вот тут-то, по слухам, распускаемым мировой педофилией, Путина и расколбасило на оранжевую папку и фотографии 9 на 12 с наивной подписью: «На память». Нетрудно догадаться, кто именно был на этих фотографиях и сколько лет было бедным карапузам, притворно возмущалась мировая педофилия, возводя напраслину, мол, побоялся бы бога вот так, в открытую, передергивать туда-сюда и обратно в папку, да еще и наизнанку ее выворачивать. Как будто мировая педофилия сама никогда по детям не скучала!

К счастью, медовая ловушка западных спецслужб снова не сработала с Путиным. Уже через три дня после выхода шокирующего видео смелый российский журналист Зарубин раскрыл тайну оранжевой папки российского президента. Сказался опыт работы Путина в спецслужбах: оказывается, ни один русский разведчик никогда не мог пройти мимо лежащей на столе папки, чтобы несколько раз не вывернуть ее наизнанку, чтобы враг не смог прочитать, что на ней написано. На том русских разведчиков, собственно, и ловили, но это уже совсем другая история...

На следующий день смелый русский журналист Зарубин был зарезан украинскими биндеровцами, но поздно они спохватились.

Всех желающих помочь украинской армии ловить русских педофилов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

Читайте все мнения автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram