Они должны побриться наголо.

В Лос-Анджелесе готовят один из самых экстравагантных кинопоказов года - на специальный сеанс фильма "Бугония" смогут попасть только лысые люди.

Как сообщается в Instagram-аккаунте DoLA, в понедельник в кинотеатре Culver Theater состоится показнового фильма Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли. По условиям мероприятия, зрители должны быть либо уже лысыми, либо согласиться на месте распрощаться с волосами:

"У вас есть волосы? С 18:00 на месте будет парикмахер, который побреет вас наголо. Показ начнется в 20:00. Это действительно так. И да, часть события будет снята на камеру."

Согласно сюжету, двое молодых мужчин, одержимых теориями заговора, похищают влиятельного генерального директора крупной компании, убежденные, что она является инопланетянкой, которая намерена уничтожить планету Земля. Эмма Стоун побрила голову ради этой роли.

В ленте также снялись Джесси Племонс ("Во все тяжкие"), Алисия Сильверстоун ("Восторг", "Рептилии"), Ставрос Галкиас ("Шины") и Айдан Делбис.

Напомним, на Венецианском кинофестивале-2025 фильм "Бугония" сорвал шестиминутные овации.

