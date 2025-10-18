В списке есть предсттавители знака Телец.

Суббота, 18 октября 2025 года, пройдет под влиянием убывающей Луны в Деве - и для трех знаков Зодиака этот день станет настоящим глотком воздуха, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Дева, символ внутреннего исцеления и осознанности, мягко напомнит, что время действительно лечит, а надежда возвращается тогда, когда мы уже почти перестали ее ждать. Мир словно фокусируется заново, и три представителя Зодиака смогут ясно увидеть: впереди их ждут перемены к лучшему.

Если казалось, что о вас забыли или что вы остались без поддержки, именно в этот день кто-то проявит внимание, которое все изменит. Убывающая Луна в Деве помогает отпустить эмоциональные тяжести и увидеть, что жизнь снова наполняется смыслом. Для этих трех знаков это момент возрождения - подтверждение того, что их помнят, ценят и любят. А значит, впереди действительно светлая полоса.

Телец

Телец, ваши тревоги постепенно рассеются под влиянием убывающей Луны в Деве. Этот день принесет ощущение облегчения - словно груз с плеч вдруг исчез. Вы поймете, что не нужно спешить и брать все под контроль. Иногда достаточно просто позволить событиям идти своим чередом.

Энергия Девы даст вам свежий взгляд на привычные вещи и подскажет, что беспокойства последних недель начинают терять силу. Знаки, которые вы сегодня увидите, - не случайны. Они словно шепчут: "Все налаживается". Примите это как поддержку Вселенной и двигайтесь дальше с внутренним спокойствием.

Лев

Лев, убывающая Луна в Деве возвращает вам веру в себя и в лучшее. То, что казалось потерянным, снова приобретает очертания. Этот день не о бурных прорывах, а о постепенном выравнивании курса. Вы наконец почувствуете, что все движется туда, куда нужно.

Дева помогает вам навести порядок - и во внешнем, и во внутреннем мире. После 18 октября вы с новой силой возьметесь за свои дела, оставив позади сомнения и усталость. Маленькие успехи сегодня станут доказательством, что все развивается так, как задумано. Надежда возвращается - тихо, но уверенно.

Рыбы

Рыбы, этот день наполнен особым светом для вас. Убывающая Луна в Деве словно освещает путь, по которому вы давно пытались пройти, но теряли ориентиры. 18 октября вы почувствуете, что снова находитесь в гармонии с собой и миром.

Луна подсказывает: пора сосредоточиться на собственном благополучии. Вместо хаотичных мыслей придет ясность, вместо усталости - внутреннее равновесие. Интуиция, усиленная энергией Девы, поможет вам выбрать правильное направление. Это момент, когда прошлое отпускает, а будущее кажется надежным и спокойным.

