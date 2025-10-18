Этот материал добавляет образу текстуры, глубины и уюта.

Осень 2025 года официально имеет свой самый роскошный тренд - замшевую обувь. Материал с мягкой текстурой и благородным видом покорил весь гардероб - от юбок-карандашей до вместительных шоперов.

Как пишет Who What Wear, сперва его можно было заметить на балетках и лоферах, затем - на сапогах до колен, которые уверенно стали must-have сезона. Теперь же он появляется на всем: кроссовках, клатчах, жакетах и даже юбках.

Модные примеры из Instagram лишь подтверждают, что тенденция захватила ленты - от лаконичных образов с белыми платьями и шоколадными аксессуарами до сочетаний в стиле "кэжуал с изюминкой". Идеи образов:

объемный вязаный свитер с узором + черные укороченные брюки + коричневые замшевые лоферы;

длинный коричневый замшевый жакет + черная сумка east-west + черная водолазка + широкие брюки + замшевые кроссовки;

джинсовая юбка + голубой свитер с круглым вырезом + замшевые кроссовки + белые носки;

замшевая юбка миди + белая шелковая блуза + стеганая кожаная сумка через плечо + высокие замшевые сапоги;

слегка потертые черные джинсы + длинное черное пальто + серебряная брошь + замшевые балетки;

белая рубашка с воротничком + мини-юбка + коричневые высокие замшевые сапоги;

черное пальто с поясом + плиссированные брюки + бежевые замшевые лоферы;

oversize-черный блейзер + удлиненные шорты + сумка-боллинг + клетчатая рубашка + замшевые кроссовки;

коричневые леггинсы + куртка с высоким воротником + замшевые кроссовки.

Напомним, ранее эксперты определили три пары джинсов, без которых осенний гардероб не будет полным в этом сезоне.

