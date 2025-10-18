На данный момент девушка учится в музыкальном колледже Беркли.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая презентовала англоязычный сингл, впервые озвучила настоящую фамилию своей старшей дочери Марии.

В первом выпуске нового сезона шоу "Дорослі дівчата" с соведущей Машей Ефросининой исполнительница ответила на вопрос, меняла ли ее дочка фамилию при замужестве.

"Кто такую фамилию меняет? - удивилась Полякова. - Тем более, что она Буряковская".

Как оказалось, Маша никогда на самом деле не была Поляковой, а всегда носила фамилию своего отца - украинского бизнесмена Вадима Буряковского.

в июле 2025 года 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. На данный момент девушка учится в музыкальном колледже Беркли в США.

Недавно Маша Полякова честно ответила, ради чего отказалась от жизни в Украине:

Недавно Маша Полякова честно ответила, ради чего отказалась от жизни в Украине:

"Обучение намного лучше. Если даже с Америкой у меня ничего не получится, я все равно буду профессионалом на уровне, которого у нас нет в Украине. У нас просто нет доступа к студиям, технической базы фактически нет. Все приходится делать самостоятельно".

