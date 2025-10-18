Девушка попыталась оправдаться, но не получилось.

Одна из участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия попала в неловкую ситуацию. Ее пристыдили за то, что она не имеет представления о турникетах.

Так, в первом выпуске шоу во время общения между девушками зашел разговор о медицине. Одна из претенденток на сердце главного героя проекта, актера Тараса Цымбалюка, Виточка спросила Шамию, носит ли та с собой турникет - средство для остановки кровотечения. Выяснилось, что София и вовсе не знает, что это такое, хотя учится на врача.

"Мы живем в войне и не знать, что такое турникет. Но она же учится в медицинском", - высказалась другая участница Юлия.

Шамия попыталась оправдаться, заявив, что ей всего 20 лет и что учится она только на первом курсе, а потому "еще не успела со всем ознакомиться".

Напомним, ранее УНИАН писал, как прошел первый выпуск 14-го сезона шоу "Холостяк".

Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, почему уже дважды в своей жизни разводился, и какие у него ожидания от участия в шоу:

"Мне бы очень хотелось ощутить любовь… Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал".

