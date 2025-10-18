Первый выпуск не обошелся без курьезов.

Вечером в пятницу, 17 октября, состоялась премьера нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", в ходе которого попытается найти любовь украинский актер Тарас Цымбалюк.

Первый выпуск не обошелся без курьезов, небольших перепалок между девушками, а также ярких образов участниц. И реакцию пользователей в сети на отдельные и смешные моменты шоу долго ждать не пришлось - мемы по этому поводу продолжают развлекать соцсети.

Тем временем создатели шоу хвалятся, что премьеру посмотрели 2,5 миллиона зрителей:

"Холостяк" - лидер пятницы и лидер слота… Поднимаем этот бокал за каждого и каждую… А за ваши невероятные мемы поднимаем второй".

Изрядно насмешила зрителей участница из Хмельницкого по имени Ира в большой розовой шляпе.

Напомним, как писал УНИАН, одна из участниц шоу "Холостяк" 2025, обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия опозорилась в первый же выпуск.. Ее пристыдили за то, что она не имеет представления о турникетах.

