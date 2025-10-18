Заявление президента США Дональда Трампа после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским показывает, что его цель - остановка войны по линии фронта. Главный вопрос, что на это скажет Путин.

Сейчас российские СМИ полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля. Ведь Кремль в таких случаях имеет три тактики:

дает свою трактовку;

позволяет СМИ потопить неприятную ему историю в свободной генерации идей и домыслов СМИ, а затем выбирает три-четыре идеи, которые зашли больше всего, чтобы каждый сам себе что-то додумывал;

просто включает режим тишины.

Даже через 12 часов после заявления Трампа имеем режим тишины. С чем он связан пока ответить сложно. Это может означать и подготовку к согласованию на эту формулу и, одновременно, подготовку к тому, чтобы в Будапеште сказать "нет".

Разговор Трампа с Зеленским, похоже, был неким ультиматумом со следующими вводными: я (Трамп) добиваюсь остановки огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допущение российских партий к выборам, РПЦ, русский язык, отзыв судебных исков и (частичное) снятие санкций). Пока неясно, какие требования поставит Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну, а дальше, если есть договоренность, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы (возможно, вместе с выборами в Верховную Раду)...

В этом контексте даже теоретически не было шансов на то, чтобы обсуждать "Томагавки" и энергетику. И я повторю то, что говорил ранее: на этом этапе "Томагавки" - это гибридная история, а не военная. Путина пугали: не пойдешь на сделку, уничтожим нефтеперевалку.

Еще один вопрос, который пока вынесен за скобки - лицензия на добычу редкоземель на севере России для американских компаний. Трамп после разговора с Путиным заявил, что ждет экономических проектов, которые будут стартовать после мирного соглашения. Это также будет частью будапештского соглашения (если соглашение будет). И здесь у Путина сверхсложная ситуация, ведь против этого точно будет выступать Китай.

Трамп хочет войти в переговоры с Китаем "миротворцем" для того, чтобы не допустить единого фронта Китай-РФ. Но даже если соглашения не будет, Россия все равно будет оставаться в позиции, когда надо балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не лечь полностью под Пекин. Почему? Напоминаю о "Томагавках", которые легко снова "вытащить" из-под стола.

Если переговоры провалятся, Трамп не сможет отойти от украинского вопроса. Логика выборов в США заставит его быть на нашей стороне, как минимум, в теме продажи оружия. Поэтому эту страшилку стоит сразу отбросить, хотя, конечно, ее будут продвигать россияне и полезные идиоты.

Вадим Денисенко, политолог