Белорусский политический обозреватель оценил текущую ситуацию с протестами.

В белорусских протестах против режима Александра Лукашенко эта неделя может стать решающей.

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Такое предположение в эфире телеканала "Украина 24" выразил белорусский политический обозреватель Павел Быковский.

"Сложно сказать, кто руководит протестом в Беларуси. Потому что мы видим призывы в телеграмм-канале NEXTA, мы видим призывы Павла Латушко, экс-дипломата, бывшего руководителя театра Янки Купалы, который представляет Координационный совет. Но вместе с тем сам по себе Координационный совет не имеет возможности работать в Беларуси и является символической стороной в этой ситуации», - заявил эксперт.

По его словам, для протестующих в Беларуси следующая неделя станет решающей.

«Протесты скорее точечные, люди самоорганизовываются. Когда люди самоорганизовываются, то прямого лидера нет. И тут получается белорусский вариант: люди ходят на работу, а потом ходят на протесты. Если брать мировую статистику, то в среднем протесты в такой непрерывной стадии длятся 6-7 недель. Сейчас шестая неделя прошла. Наверное, седьмая неделя будет определяющей", - отметил Быковский.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. По белорусскому законодательству, это мероприятие должно транслироваться государственными телеканалами, однако этого сделано не было.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Андрей Василюк