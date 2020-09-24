В Беларуси активизировались протесты после тайной инаугурации Лукашенко / фото REUTERS

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Такое предположение в эфире телеканала "Украина 24" выразил белорусский политический обозреватель Павел Быковский.

"Сложно сказать, кто руководит протестом в Беларуси. Потому что мы видим призывы в телеграмм-канале NEXTA, мы видим призывы Павла Латушко, экс-дипломата, бывшего руководителя театра Янки Купалы, который представляет Координационный совет. Но вместе с тем сам по себе Координационный совет не имеет возможности работать в Беларуси и является символической стороной в этой ситуации», - заявил эксперт.

По его словам, для протестующих в Беларуси следующая неделя станет решающей.

«Протесты скорее точечные, люди самоорганизовываются. Когда люди самоорганизовываются, то прямого лидера нет. И тут получается белорусский вариант: люди ходят на работу, а потом ходят на протесты. Если брать мировую статистику, то в среднем протесты в такой непрерывной стадии длятся 6-7 недель. Сейчас шестая неделя прошла. Наверное, седьмая неделя будет определяющей", - отметил Быковский.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

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Автор: Андрей Василюк