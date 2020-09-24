В белорусских протестах против режима Александра Лукашенко эта неделя может стать решающей.
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Такое предположение в эфире телеканала "Украина 24" выразил белорусский политический обозреватель Павел Быковский.
"Сложно сказать, кто руководит протестом в Беларуси. Потому что мы видим призывы в телеграмм-канале NEXTA, мы видим призывы Павла Латушко, экс-дипломата, бывшего руководителя театра Янки Купалы, который представляет Координационный совет. Но вместе с тем сам по себе Координационный совет не имеет возможности работать в Беларуси и является символической стороной в этой ситуации», - заявил эксперт.
По его словам, для протестующих в Беларуси следующая неделя станет решающей.
«Протесты скорее точечные, люди самоорганизовываются. Когда люди самоорганизовываются, то прямого лидера нет. И тут получается белорусский вариант: люди ходят на работу, а потом ходят на протесты. Если брать мировую статистику, то в среднем протесты в такой непрерывной стадии длятся 6-7 недель. Сейчас шестая неделя прошла. Наверное, седьмая неделя будет определяющей", - отметил Быковский.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. По белорусскому законодательству, это мероприятие должно транслироваться государственными телеканалами, однако этого сделано не было.
- Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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