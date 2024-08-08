На днях в Мали объявили, что разрывают дипотношения с Украиной из-за якобы поддержки терроризма в Африке. В опубликованном ими заявлении повторялись нарративы российской пропаганды о "преступной и неонацистской власти", которая является "союзником международного терроризма". Впоследствии и Нигер заявил, что разрывает дипломатические отношения с Украиной. Там предупредили, что решение о прекращении отношений вступает в силу немедленно. Тем не менее, Нигер просто последовал вслед за Мали.

Нет никаких фактов, которые бы говорили о вмешательстве украинцев в ту борьбу, которая продолжается в Нигере против хунты. Относительно недавно украинцы оказывали помощь центральному правительству в Судане, но это было легитимное правительство, поэтому здесь нет оснований для обвинений Украины. Относительно Мали - ситуация неоднозначная. Мы должны понимать, что там у власти находится "военная хунта" (давайте говорить прямо), то есть диктаторский режим, который с помощью ЧВК "Вагнер" фактически осуществляет действительно очень много кровавых преступлений против туарегов. Более того, как раз ЧВК "Вагнер", наращивая свое влияние в Мали, в Нигере воспользовались тем, что после мятежей французские войска, которые там находились, которые боролись с исламистами и помогали центральным правительствам, были выведены по требованию этих правительств (вместо этого, они позвали "вагнеровцев").

Насколько можно понять из тех сообщений, которые были, в том числе и от представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова (что мы предоставляли некоторую разведывательную информацию для туарегов, поскольку они воюют с "вагнеровцами"), проблема возникла потому, что во время операции, которую осуществляли туареги (это не украинцы ее осуществляли), были убиты представители регулярной армии Мали.

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Как бы к этому режиму мы ни относились, для нас вывод, во-первых, заключается в следующем - иногда лучше промолчать. Во-вторых, нужно действовать согласованно, чтобы не было так, когда ГУР говорит одно, а МИД - другое. Простыми словами, трагедии здесь нет. Мы можем преследовать и наносить удары по "Вагнеру", но стоит учитывать, когда публичность нужна и когда - неуместна

С точки зрения какого-то практического влияния, этот разрыв дипотношений с Украиной не будет иметь каких-то особых последствий (причем, это касается и Мали, и Нигера). Однако это, безусловно, будет использовано российской пропагандой против Украины. Можно даже сказать, что уже используется. Главный тезис пропаганды в том, что Украина вмешивается в эти конфликты. Возможны и такие версии: что Украина, мол, действует в интересах Запада, действует против "легитимных" правительств, хотя эти правительства - военные диктатуры.

Мы должны это осознать, понять и сделать соответствующие выводы на будущее. То есть, если мы преследуем "вагнеровцев" по миру, то это не значит, что некоторые вещи нужно делать публично. Моссад тоже преследует террористов, однако, не комментируя некоторые вещи.

Но есть ли вообще в этой "дипломатической" истории "российский след"? Безусловно. Мали, Нигер, Буркина Фасо после тех военных мятежей, которые произошли, делают попытку объединиться в конфедерацию, объявили об этом. И россиянам удалось увеличить влияние на эти страны.

Если говорить о Глобальном юге - о Латинской Америке, об Азии - я не вижу оснований, чтобы эта ситуация каким-то образом существенно повлияла на позицию этих стран относительно войны против Украины. Это касается и ряда африканских стран, Ближнего Востока, которые знают, что несет с собой ЧВК "Вагнер" - всю ту кровь трудно не замечать. Поэтому не думаю, что в этом плане стоит ждать какой-то дополнительной антиукраинской волны.

Алексей Гарань, профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива