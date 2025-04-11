Украина поддерживает мирные инициативы Трампа, заявил Рустем Умеров.

США являются ключевым партнером не только Украины, но и всей Европы. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-27), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Новая администрация США сказала нам, что они будут вместе с Украиной. Но их основной фокус будет направлен на Индо-Тихоокенский регион. Они все еще являются участниками "Рамштайн". Они оказывают нам помощь в обеспечении безопасности. И они являются лидерами в вопросе мирной инициативы. Украина поддерживает мирные инициативы Дональда Трампа", - сказал Умеров.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал участие главы Минобороны США в заседании Рамштайн по видеосвязи.

Видео дня

"Самое важное, что он принял участие. Это не вопрос приоритетов, а вопрос расписания. Он только что вернулся из мирового турне, которое длилось несколько дней. В будущем, в ближайшие недели мы узнаем, что происходит с участием США, с поддержкой. Я не могу предсказывать будущее. Но мы должны лучше смотреть на себя, что мы можем сделать, а что нет. И это то, что мы делаем сейчас. Мы делаем все, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Писториус.

Заседание Рамштайн: что надо знать

Как сообщал УНИАН, министр обороны Борис Писториус также заявил, что в ближайшем будущем мир в Украине кажется недостижимым.

Тем временем глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что с начала года страны Европы выделили уже более 23 млрд евро на военную помощь Украине. Также она отметила, что хоть объемы помощи и превосходят прошлогодние, но Европа должна делать больше.

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