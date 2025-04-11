Немецкий министр пообещал сделать так, чтобы Украина получала преимущество от общей военной поддержки союзников.

Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Такое мнение высказал немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции в рамках Рамштайна.

Писториус пообещал сделать так, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от общей военной поддержки союзников. "Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим ее", - заявил Писториус.

Кроме того, как пишет Би-би-си, министр обороны Украины Рустем Умеров и Писториус подтвердили, что глава Пентагона Пит Хегсет по видеосвязи участвовал в заседании Рамштайна.

Видео дня

Писториус объяснил почему Хегсет физически не присутствовал на заседании.

"Это не вопрос приоритетов, а вопрос расписания. Он только что вернулся из турне по миру, которое шло несколько дней", - сказал он, добавив, что в этот раз были и другие отсутствующие министры по причине несовпадения графиков.

"Важно то, что Хегсет принял участие и обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", - отметил Писториус.

Заседание Рамштайн

Сегодня в Брюсселе проходит заседание в формате Рамштайн. Ранее соощалось, что от США на нем никто не будет присутствовать. В таком случае это было бы первое заседание без представителей США. Но накануне встречи стало известно, что глава Пентагона все таки примет участие по видеосвязи.

В то же время Зеленский сообщил об ожиданиях от заседания в формате "Рамштайн". "Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали", - отметил Зеленский.

По его убеждению, партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых ранее.

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