Каллас отметила, что размер европейской помощи Киеву в этом году превышает прошлогодний уровень, однако следует делать еще больше.

Европейские страны с начала года выделили уже более 23 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сказала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед началом заседания группы "Рамштайн", сообщает Reuters.

Она отметила, что размер европейской помощи Киеву в этом году превышает прошлогодний уровень, однако следует делать еще больше.

"Обещания поступают каждый день. Видим шаги государств-членов. Следует усилить поддержку Украины, об этом и встречу", - сказала она.

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Каллас также подчеркнула, что нужно усиливать давление на Россию.

"Прошло уже четыре недели после того, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня, но мы не видим позитива от российской стороны. Поэтому нам действительно нужно давить на Россию", - отметила Каллас.

Заседание "Рамштайн" - последние новости

Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров обороны - "Рамштайн" с участием 50 стран.

Великобритания совместно с Норвегией на встрече уже анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 450 млн фунтов (около $585 млн). Эти деньги пойдут на выпуск сотен тысяч дронов, противотанковых мин и радиолокационных систем, а 160 млн будет выделено на ремонт и содержание техники, которую Британия ранее поставила Украине.

Также министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы наземной защиты IRIS-T и 30 ракет для систем ПВО Patriot.

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