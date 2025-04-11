Нет доверия: Трамп подорвал продажу оружия США Европе, - Foreign Policy

Представители оборонной отрасли Америки обеспокоены, ведь теряют доминирующую позицию на рынке.

Президент США Дональд Трамп может подорвать продажи оборонной продукции в Европу. Поскольку старые альянсы распадаются, Европейский Союз стремится вооружиться, пишет Foreign Policy.

Возвращение Трампа на пост президента США создает напряжение в трансатлантических отношениях. Его политика противоречива: требует увеличения оборонных расходов Европы, но вводит тарифы, угрожает выводом войск и ограничением технической поддержки, параллельно предлагая покупать американское оружие.

"Подход администрации Трампа к Европе имеет проблему согласованности", - считает Джон Хербст, бывший посол США в Украине. "Вы не можете публично рассуждать о том, что не будете продавать передовые истребители Европе, потому что она может стать врагом, а потом возмущаться, когда они решают не покупать у вас оружие".

Европа реагирует. Еврокомиссия начала план "Готовность 2030" - 800 млрд евро на укрепление обороны, из которых 150 млрд - в виде кредитов для стран-членов. Деньги ограничиваются расходами в пределах ЕС или утвержденных стран, с целью поддержки собственной оборонной промышленности.

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Это - сигнал для США: снижается зависимость от Вашингтона. Американские оборонные компании обеспокоены. Представитель отрасли сказал:

"Мы не заинтересованы в потере доминирующего положения на рынке".

"До недавнего времени европейцы принципиально несерьезно относились к оборонному планированию", - говорит Уильям Альберк, бывший директор Центра НАТО. "Их система закупок была сложной, протекционистской, с политическими процедурами вместо технических требований".

Сейчас ситуация меняется - Европа координирует с НАТО, создает новые оборонные банки и инвестирует в собственные силы. В США опасаются, что политика "купи свое" станет нормой для ЕС.

"Страны по всей Европе внезапно начали очень осознавать, что на практике означает их зависимость от США", - сказал Ананд Сундар из Европейского совета по международным отношениям. США потеряли доверие не только из-за Трампа - недоверие росло со времен Буша и Обамы, которые минимизировали роль Европы во внешней политике.

Полномасштабная война в Украине ненадолго восстановила доверие к США, но Трамп снова подорвал его. Иронично, но нынешняя автономизация обороны Европы - это именно то, чего Трамп публично добивался. Если реализовать ее правильно, это уменьшит давление на американские ресурсы и укрепит партнерство.

Но несогласованность, предупреждения и угрозы вместо четкой стратегии могут вытолкнуть Европу из сферы влияния США. Как сказал Хербст:

"Вы не знаете, что у вас есть, пока вы это не потеряете. Ни одна другая страна не имеет таких богатых или сильных союзников, как США в НАТО и Европе. Прекращение этого может оказаться дороже, чем представляет движение MAGA".

Инвестиции Европы в оборонную промышленность

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Он также призвал Европу научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

Между тем Bloomberg отмечает, что Европа реагирует на угрозы США относительно выхода из НАТО и планирует увеличивать свои оборонные бюджеты. Журналисты отмечают, что такие планы имеют две проблемы. Первая - оборонная промышленность Европы недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению. А вторая заключается в том, что запасы вооружений в Европе были почти исчерпаны из-за помощи Украине в войне против РФ.

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