Высокопоставленный офицер НАТО заявил, что использование истребителей F-35 против беспилотников является нецелесообразным.

НАТО потратило не менее 1,2 миллиона евро на сбитие дешевых российских дронов, которые залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в Польше для защиты воздушного пространства были задействованы, в частности, современные истребители F-35 из Нидерландов и системы противовоздушной обороны Patriot из Германии. В НАТО установили, что три российских дрона были уничтожены двумя истребителями F-35. В отношении четвертого российского дрона еще проводится проверка.

Пилоты истребителей сбивали российские дроны с помощью ракет типа AIM-9 Sidewinder, а каждый запуск обходится более чем в 400 000 евро. Журналисты подчеркнули, что на сбитие трех российских беспилотников понадобилось бы не менее трех ракет, из чего выходит, что НАТО пришлось потратить не менее 1,2 миллиона евро на защиту воздушного пространства Польши.

В издании добавили, что стоимость одного российского ударного дрона составляет всего несколько тысяч евро. Высокопоставленный офицер НАТО заявил в разговоре с журналистами, что использование F-35 против беспилотников является нецелесообразным.

По данным издания, Альянс теперь рассматривает различные возможности противодействия российским провокациям. В частности, в штабах НАТО был увеличен штат сотрудников, а повышенная боевая готовность действует днем и ночью.

Также Альянс планирует перебросить дополнительные средства противовоздушной обороны на восточный фланг. Рассматривается и вариант начать миссию сдерживания в ответ на нарушение воздушного пространства одной из стран-членов НАТО. В ней могут быть задействованы военные корабли, подводные лодки, разведывательные самолеты и дроны.

Кроме того, в издании считают, что странам НАТО стоило бы поучиться противодействию дронам у Украины. Например, украинцы используют датчики шума, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники, а мобильные огневые группы позволяют сбивать БПЛА гораздо дешевле.

Российские дроны на территории Польши - важные новости

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу. В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства.

В связи с ситуацией Польша закрыла аэропортом Жешува, а также аэропорт Люблина и оба аэропорта Варшавы.

Позже стало известно, что НАТО применило Статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских БПЛА на территорию Польши. Она предусматривает, что государства-члены могут проводить совместные консультации, когда, как они считают, есть угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

