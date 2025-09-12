Гринкевич настоял, что считает операцию успешной.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич отреагировал на критику относительно применения систем стоимостью миллионы долларов против дешевых российских беспилотников во время атаки на Польшу. Об этом пишет "Радио свобода".

"Привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить. Вот почему мы начинаем эту операцию "Восточная стража". Усилия направлены на то, чтобы мы получили более дешевое оружие, которое мы можем использовать для самозащиты. Когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", - сказал Гринкевич.

По его словам, "Восточная стража" будет гибкой, обеспечивая еще более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо.

"Она будет включать дополнительные расширенные возможности и интегрировать воздушную и наземную оборону. И это увеличит обмен информацией между странами. Самое главное: это еще больше укрепит наши позиции по защите альянса", - пояснил Гринкевич.

На вопрос о перспективе объединения усилий с Украиной и возможности уничтожения угроз в ее воздушном пространстве, он ответил, что "Восточная стража" сосредоточена на защите территории альянса".

Инициатива "Восточная стража" - детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что операцию начинают с целью усиления обороны восточного фланга Европы и эти меры являются ответом НАТО на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

По его словам, операция начнется в ближайшие дни и будет привлечен ряд ресурсов от союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и другие страны.

