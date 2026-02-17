На переговорах в Женеве присутствуют представители еще четырех стран, - СМИ

Переговоры ведутся по пяти направлениям.

В Женеве (Швейцария), где проходит очередной раунд переговоров между Украиной, США и Россией, присутствуют представители Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом сообщает la Repubblica. Отмечается, что трехсторонние переговоры по Украине проходят по пяти направлениям: территориальные, военные, политические, экономические и вопросы безопасности.

"Наряду с Германией, Францией и Великобританией, Италия следит за ходом третьей переговорной сессии", – пишет издание.

Видео дня

Источники во властных кругах стран также подтвердили Суспильному присутствие британской и французской делегаций на переговорах в Женеве.

По словам собеседников издания, украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Германии и Франции, а возможно и США, по итогам переговоров в Женеве.

Переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, переговоры в Женеве продлятся 17-18 февраля.

К делегации США присоединились верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии Дэн Дрисколл.

The Economist пишет о том, что в украинской делегации наметились два крыла. Группа главы ОП Кирилла Буданова выступает за скорейшее соглашение под эгидой США, опасаясь закрытия "окна возможностей". Вторая группа, вероятно связанная с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, относится к скорейшему соглашению со скепсисом.

Вас также могут заинтересовать новости: